Novafeltria, donna soccorre gatto investito: salvato. Ora si cerca il suo padrone

Attualità

Novafeltria

| 16:12 - 17 Novembre 2021

Il cucciolo di gatto soccorso.

Pubblichiamo una segnalazione ricevuta da una nostra lettrice di Talamello. Lunedì scorso (15 novembre), intorno alle 13, un cucciolo di gatto è stato investito davanti alla sede dell'Inps, in via Marecchia, indicativamente all'altezza del civico 26. L'animale è stato soccorso da una donna generosa che lo ha portato dal veterinario Giampietro Bucci: l'intervento gli ha salvato la vita. Ora si cerca il padrone di questo gatto, un cucciolo di gatto siamese. Per informazioni contattare il numero 335 5708296.