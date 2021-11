Covid: Rimini con più dirigenti Ausl no vax, seconda per numero di infermieri e medici

Attualità

Rimini

15:50 - 17 Novembre 2021

Foto di repertorio.



E' Rimini il territorio della Romagna con più dirigenti dell'azienda sanitaria sospesi per mancata vaccinazione contro il Covid: sette, contro i 5 di Ravenna, i 4 di Cesena. A Forlì sono zero.

Sono invece 51 i medici e infermieri sospesi e peggio del riminese fa Ravenna con 67 sospensioni. Sono 42 per il territorio cesenate e 32 per il forlivese. Nei dati sono compresi anche gli operatori sanitari convenzionati. In tutto, in Romagna, sono sospesi 203 tra dirigenti e operatori sanitari, rispettivamente 16 e 187.



Sul fronte vaccinazioni, nel riminese il ciclo vaccinale è stato completato dal 76% della popolazione. La fascia 20-29 anni è coperta fino al 72%, meglio delle due fasce successive: 67% per la fascia 30-39 anni, 70% per quella 40-49 anni.