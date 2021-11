Covid: boom di tamponi e a Rimini contagi sopra quota cento

Attualità

Rimini

| 16:19 - 17 Novembre 2021

Bollettino Covid 17 novembre 2021.



Nel riminese crescono i casi di contagio al Sars-CoV-,2: sono 101, 78 sintomatici e 13 asintomatici. In settimana finora 226 casi, media 75 al giorno, in aumento rispetto alla scorsa settimana (la media era 56). Nessun nuovo decesso, rimane una persona ricoverata in terapia intensiva. In regione i decessi sono stati due: un 86enne per il bolognese e una 98enne per il ravennate. I ricoveri in terapia intensiva scendono a 41 (-1).



I nuovi casi in regione sono 756, il 52,5% riguardano la Romagna. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 139 nuovi casi e Ravenna con 131; seguono Forlì e Rimini (entrambe 101 casi); poi Ferrara (68), Cesena (64), Reggio Emilia (47) e Imola (36); quindi Piacenza e Parma (entrambe 26 casi), e infine Modena con 17 nuovi casi.



CONFRONTO 17 novembre 2020-17 novembre 2021



Positivi: 2.219 un anno fa - 756 oggi



Tamponi: 22.381 un anno fa - 40.443 oggi



Tasso di positività: 9,9% un anno fa - 1,9% oggi



Positivi per la Provincia di Rimini: 207 un anno fa - 101 oggi



Ricoverati in terapia intensiva per la Provincia di Rimini: 23 un anno fa - 1 oggi



Ricoverati totali in regione in terapia intensiva: 247 un anno fa - 41 oggi



Ricoverati totali in regione nei reparti Covid: 2451 un anno fa - 459 oggi



Decessi totali per la regione: 48 un anno fa - 2 oggi