Santarcangelo: ultimi posti a disposizione per lo spazio bambini

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:54 - 17 Novembre 2021

Foto di repertorio.



Ultimi posti disponibili a Santarcangelo per il servizio Spazio bambini: le iscrizioni per l’anno educativo 2021/22, riservate a bambini e bambine di età compresa tra 21 e 32 mesi compiuti al 30 settembre 2021, devono essere presentate entro sabato 20 novembre.



Per richiedere l’iscrizione al servizio è necessario compilare sul modulo disponibile sul sito del Comune (www.comune.santarcangelo.rn.it), presso l’ufficio Scuola e Servizi Educativi o lo Sportello al cittadino, da inviare poi all’indirizzo pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it anche da mail ordinaria.



Può essere richiesta assistenza alla compilazione all’ufficio Scuola e Servizi Educativi (scala A, primo piano del Municipio) lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30: per orari diversi è possibile concordare un appuntamento chiamando il numero 0541/356.240.



Lo Spazio bambini è un servizio integrativo al nido d’infanzia rivolto alle famiglie che vogliono offrire a bambini e bambine occasioni di gioco e socializzazione, all’interno di un contesto dotato di un progetto educativo di crescita per i più piccoli e di sostegno ai loro genitori. Il servizio consente di creare rapporti continuativi con un gruppo di pari, vivere esperienze di socializzazione e apprendimento imparando a relazionarsi con gli altri.



Rappresenta quindi una prima occasione per i bambini di imparare il “linguaggio delle relazioni”, costruire la propria identità nel confronto e nello scambio con gli altri, sperimentare la separazione dalla figura adulta di riferimento, sviluppare l'autonomia personale e relazionale.