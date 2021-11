Attualità

Rimini

| 13:33 - 17 Novembre 2021

I nuovi componenti del consiglio comunale di Rimini.



Domani (giovedì 18 novembre), alle ore 18.30, è convocato il consiglio comunale. All’ordine del giorno - dopo le comunicazioni del presidente e del sindaco e la presentazione delle interrogazioni – l’approvazione delle linee programmatiche di mandato per gli anni 2021-2026.



La seduta si svolgerà in presenza nella sala consiliare del Palazzo ex Aquila D’Oro. La seduta è aperta al pubblico fino ad esaurimento posti, con l’obbligo di indossare la mascherina ed esibire il green pass.