Castel Sismondo si illumina di viola per sensibilizzare sui rischi di tumore al pancreas

Attualità

Rimini

| 13:30 - 17 Novembre 2021

Castel Sismondo di Rimini.



"It's about time", è arrivato il momento: questo è lo slogan scelto per la campagna 2021 promossa dalla World Pancreatic Cancer Coalition per sensibilizzare l’opinione pubblica sui sintomi e i fattori di rischio del tumore al pancreas, sulla necessità di adeguare gli investimenti alle dimensioni di questa patologia che costituisce la terza causa di morte oncologica e che in Italia ogni anno colpisce oltre 14mila persone.



Un’iniziativa importante per promuovere l’istituzione delle Pancreas Unit, per lo studio, la prevenzione e la ricerca, affinché le cure divengano sempre più efficaci e questa patologia sempre più curabile.



Queste le ragioni per le quali anche quest’anno - nella giornata di domani 18 Novembre - l’Associazione di volontariato Oltre la Ricerca ODV, propone la campagna “Coloriamoci di Viola”, patrocinata dal Comune di Rimini e dall’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Il viola infatti è il colore simbolo di questa patologia, che domani a Rimini colorerà anche il Castel Sismondo, come accadrà anche in tante altre città che illumineranno i propri edifici storici a sostegno di questa campagna di sensibilizzazione internazionale.



Oltre a questo, sempre nella giornata di domani (giovedì 18 novembre) - dalle ore 19 alle 20 - sulla pagina FB Giornata Mondiale Tumore al Pancreas e sulla pagina delle Associazioni Pazienti - verrà trasmesso un evento in live streaming in cui prenderanno la parola alcuni pazienti che, a distanza di anni dalla diagnosi, racconteranno la propria storia. L’evento è organizzato dalle associazioni dei pazienti (Oltre la Ricerca ODV; Fondazione Nadia Valsecchi; Codice Viola; Nastro Viola; Associazione Pierluigi Natalucci Insieme per l’Arte e la Scienza; My Everest) con la collaborazione di AISP, Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas.