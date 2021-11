Rimini, sindaco e assessore allo sport incontrano nuovo capo delegazione Figc provinciale

Attualità

Rimini

| 13:24 - 17 Novembre 2021

Un momento dell'incontro in sala Giunta.



Il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’Ass.re allo Sport Moreno Maresi hanno incontrato in residenza comunale, questa mattina (mercoledì 17 novembre), Sergio Franco, che dal 1° luglio è capo Delegazione FIGC per la Provincia di Rimini. Il neo delegato, accompagnato dal vice Maurizio Bianchi e dal segretario Floriano Evangelisti - ha esposto agli amministratori la situazione molto positiva del calcio dilettantistico a Rimini e alcune interessanti prospettive di evoluzione. Tanti i temi affrontati, dalla crescente evoluzione del calcio femminile, che sta coinvolgendo sempre più bambine in tutta la provincia riminese, alla situazione dei campi da calcio a disposizione delle società sportive.



L’incontro è stata anche l’occasione per conoscersi e rinnovare la reciproca collaborazione nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, una disponibilità a collaborare che è stata riconosciuta dalla FIGC anche come elemento indiscusso degli anni passati. Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha rinnovato la massima disponibilità del Comune di Rimini, sia per le necessità dell’attività sportiva ordinaria, legata ai campionati annuali, che per tutto quello ce può essere l’organizzazione di nuovi eventi, manifestazioni che possano rilanciare lo sport e quindi anche il turismo.