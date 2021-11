Dopo il Covid a Rimini ripartono i corsi di autodifesa per donne

Attualità

Rimini

| 13:17 - 17 Novembre 2021

Il vicesindaco Chiara Bellini durante la lezione di ieri sera (martedì 16 novembre).

È ripartito ieri sera (martedì 16 novembre), dopo la pausa causa covid delle ultime edizioni, il corso di autodifesa rivolto alle donne. Una ventina le donne già iscritte che sono state accolte, per la prima lezione, dal vicesindaco con delega alle politiche di genere, Chiara Bellini e dai rappresentanti dell’ Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Polizia Municipale.



Il corso è organizzato dalla Casa delle Donne in collaborazione con Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale che mettono a disposizione gratuitamente propri istruttori, con l'Associazione "Rompi il Silenzio Onlus" per le lezioni teoriche e con l'Associazione "La Pedivella" per le iscrizioni.



Il Corso, le cui iscrizioni sono ancora aperte, si svolgerà nella Palestra Dante Alighieri di Rimini (via Coletti n. 102, presso la Scuola Secondaria) tutti i martedì e i giovedì dalle ore 17,30 alle ore 18,30 per un totale di 10 giornate e terminerà quindi il 16 dicembre 2021. Iscrizioni gratuite, informazioni Casa delle Donne, tel 0541 704545 e aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12, email all'indirizzo lacasadelledonne@comune.rimini.it.