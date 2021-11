Fabio Serra campione no kill al pesce più grosso 2021 del lago Arcobaleno di Riccione

Sport

| 13:03 - 17 Novembre 2021

Il vincitore Fabio Serra con la sua preda più grossa.

Fabio Serra è il Campione 2021 del lago Arcobaleno di Riccione della pesca al pesce più grosso no kill. Quarantatré canne si sono contese l’ambito trofeo nella ex cava a San Lorenzo, ora oasi verde grazie alla Cooperativa Sociale Cento Fiori e alla Lago Arcobaleno ASD che la gestisce. Quarantatre pescatori usciti vincitori nelle gare del calendario al pesce più grosso no kill svoltosi da marzo a ottobre i martedì e i giovedì in notturna e i sabati e le domeniche pomeriggi. A primeggiare Finalissima del campione del lago 2021, finale tra tutti i vincitori della gara al pesce più grosso - no kill – che si sono svolte da marzo a ottobre 2021 il sabato e domenica pomeriggio e il martedì e giovedì in notturna. Sportivi di tutte le età, dai 9 anni di Leone al decano che ha festeggiato le 70 primavere. Nella finalissima svoltasi all’ultimo grammo ha conquistato il prosciutto più pregiato Fabio Serra, (nella foto: il terzo da sinistra con la maglia rossa), premiato con un San Daniele, secondo Marco Delvecchio (maglia nera primo da dx), che si è aggiudicato un prosciutto di Parma, terzi ex aequo Mario Savini e Mauro Castellani: anche loro si sono aggiudicati un gustoso prosciutto.