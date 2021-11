A Buongiorno Regione sul Tgr Rai un approfondimento sui temi legati al Covid

Attualità

Emilia Romagna

| 12:55 - 17 Novembre 2021

L'assessore Donini.



Da domani (18 novembre), ogni giovedì, il programma Rai Tgr Emilia-Romagna Buongiorno Regione ospiterà un approfondimento dedicato al Covid, in collaborazione con l'assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna.



Un esperto farà il punto sulle tematiche di attualità legate all’epidemia e ci sarà anche la possibilità di inviare domande da casa al numero whatsapp 335 62 22 956 o alla mail buongiornoregione.emiliaromagna@rai.it



Appuntamento dunque ogni giovedì a partire dalle 7,40, su Raitre, con Buongiorno Regione.



Il programma va in onda dal lunedì al venerdì e il giovedì c'è lo spazio fisso dedicato al Covid.