Certificati anagrafe gratis via web, comune di Rimini: "da noi è così da tre anni"

Attualità

Rimini

| 12:28 - 17 Novembre 2021

Foto di repertorio.



Il Comune di Rimini prosegue nel suo percorso per la semplificazione dei servizi per il cittadino, accelerando sulla digitalizzazione e lo snellimento delle pratiche. In questo quadro rientra la modifica, approvata dalla giunta comunale dell’ultima seduta, per la riduzione e in alcuni casi la soppressione dei diritti di segreteria, che ad oggi l’ente deve richiedere al momento del rilascio delle certificazioni anagrafiche e delle carte di identità.



Già dal 1° gennaio 2018 il Comune di Rimini ha istituito il servizio di rilascio on-line delle certificazioni anagrafiche e di stato civile, anticipando di fatto la possibilità introdotta di recente dal Governo attraverso il proprio portale. La modalità da remoto prevede l’esenzione dai diritti di segreteria comunali, pari a 26 o 52 centesimi (esente o con bollo) e sono sempre più numerosi i cittadini che scelgono la piattaforma web del Comune. Sono però ancora tanti gli utenti o gli studi professionali che per comodità o necessità di confrontarsi con un addetto si rivolgono agli sportelli fisici del Comune, e per queste pratiche l’operatore deve richiedere il pagamento dei diritti di segreteria in anticipo rispetto al rilascio del documento. La delibera di Giunta interviene in questi casi procedendo all’arrotondamento al ribasso dell’importo dei diritti per le certificazioni rilasciate direttamente allo sportello, che passerà a da 52-26 centesimi a 50-20 centesimi.



L’amministrazione comunale inoltre procederà all’eliminazione dei diritti di segreteria nei casi in cui la richiesta di documento arrivi all’ente attraverso posta certificata o mail, a cui il Comune darà riscontro nella stessa forma. Un modo per semplificare sia le operazioni di pagamento per i cittadini sia le quelle di riscossione e contabilizzazione da parte degli uffici, rispondendo anche alle indicazioni dell’Unione Europea che da tempo invita alla eliminazione dei centesimi. Le nuove esenzioni saranno applicate a partire dal mese di gennaio 2022. "Grazie alla sua piattaforma, la metà dei circa 150 certificati anagrafici erogati ogni giorno vengono rilasciati on line. Con questo ultimo provvedimento andiamo ad agevolare le operazioni di chi ancora ha la necessità di rivolgersi agli uffici e parallelamente continuiamo a lavorare per potenziare e incentivare l’utilizzo degli strumenti on line", commenta l’assessore ai servizi civici Francesco Bragagni.