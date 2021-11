Natale magico in Romagna tra villaggi, feste, rievocazioni e ambientazioni a tema

Eventi

Emilia Romagna

| 12:11 - 17 Novembre 2021

Sant'Agata Feltria foto di Davide Mastini.

L'Emilia-Romagna si prepara a emozionare e conquistare il cuore dei turisti con un Natale 2021 in grande stile già da fine novembre ed iniziative fin dopo l'Epifania.

Molte località, dai borghi dell'entroterra alle località della costa, puntano su scenografici Villaggi di Natale, con casette di legno in stile di montagna dove acquistare dagli addobbi agli oggetti in legno, dalle spezie ai dolciumi tipici. E poi tornano le piste di pattinaggio sul ghiaccio aperte fino a sera, e ancora magiche installazioni e luminarie in onore di Dante e del premio Nobel Grazia Deledda, visite guidate nei castelli incantati, e tanti eventi e spettacoli che coloreranno le piazze durante tutte le festività. Un'occasione per visitare borghi medievali, città d'arte e località marinare con le loro speciali vesti natalizie e portare a casa prodotti tipici e qualche regalo da mettere sotto l'albero.



Il Paese del Natale a Sant'Agata Feltria

5-8-12-19 dicembre

Durante il mese di dicembre, nei giorni festivi che precedono il Natale, si svolge a Sant'Agata Feltria, nell'entroterra riminese, la fiera nazionale "Il Paese del Natale". Qui l'atmosfera natalizia si sente particolarmente, sia per il caratteristico borgo collinare, che per il clima, ma anche per la magia di questo evento. I visitatori percorrendo le strade e le piazze, possono ascoltare il suono dolce e caratteristico delle zampogne ed ammirare i presepi artigianali diffusamente esposti e gli artistici diorami (ambientazioni) d'autore, parte del percorso cittadino "A Riveder le Stelle". Nella piazza del mercato è allestita la "Casa di Babbo Natale",accanto al Laboratorio degli Elfi, avvolta da un profumo di cioccolata calda preparata da Natalina (la moglie di babbo Natale). Accanto alla Casa di Babbo Natale (aperta nei giorni della festa, dalle 10 alle 18), c'è il recinto delle renne scelte per il traino della slitta, giunte dalla lontana Lapponia. Non lontano c'è la dimora degli "Elfi" dove vengono organizzati eventi per bambini.Davanti alla Casa di Babbo Nataleecco Natalino il postino degli Elfi, che ha il compito di raccogliere tutte le letterine dei bambini imbucate nella cassetta postale rossa, preparare i regali e consegnarli nella notte magica di Natale. In questi giorni le vie del borgo si animano con i caratteristici mercatini natalizi ricchi di idee regalo, oggetti di artigianato artistico e decorazioni tipiche del periodo, mentre si svolgono spettacoli legati alle più antiche tradizioni: Zampognari, band di Babbo Natale e musiche natalizie. Spazio anche alla gastronomia, con la riscoperta dei piatti della tradizione locale: ipiatti si possono gustare in ristoranti, trattorie e locande, oltre che nell'accogliente padiglione della "Mangiatoia", un ampio stand coperto e riscaldato posto all'interno dell'area fieristica.



Christmas Flower Mood a Bellaria Igea Marina

Da martedì 7 dicembre a giovedì 6 gennaio 2022

Anche quest'anno la località balneare si colora di luci, installazioni e Presepi per vivere un Natale speciale. Da martedì 7 dicembre 2021 fino a giovedì 6 gennaio 2022 tantissime sorprese aspettano le famiglie. Innanzitutto gli allestimenti natalizi come lo SnowGlobe con ambientazione marina, un gigantesco sommergibile posizionato in Piazza Matteotti e mini sfere con fondale marino lungo l'Isola dei Platani. Nelle isole pedonali del centro di Bellaria e Igea Marina, si terrà la mostra "L'arte nel cuore", tele e dipinti a tema natalizio realizzati dagli artisti bellariesi presentati all'interno dei tini della tradizione. Grazie all'amministrazione locale, negozi e hotel addobberanno l'esterno dei loro edifici con una stella natalizia luminosa e pannelli decorativi.



Riccione Christmas Star - Riccione

Da sabato 27 novembre a domenica 9 gennaio 2022

Nel suo centenario, la "Perla Verde" festeggia un Natale davvero originale e creativo in vari punti della città. Sabato 27 novembre 2021 è il giorno che segna l'apertura del Villaggio del Natale, il Riccione Christmas Star, nei viali Ceccarini, Virgilio, Corridoni, Dante e Gramsci, il cuore della zona mare.Quest'anno in viale Ceccarini sono allestite vere e proprie installazioni artistiche e luminose, che trasformano il vialein un bosco di 14 abeti illuminati da oltre quattrocentomila luci led bianco ghiaccio. A rendere ancora più spettacolare e suggestiva la passeggiata in centro sarà il lungo tappeto bianco imbiancato quattro volte al giorno da magiche "nevicate"che avvolgeranno i visitatori in un'atmosfera incantata.Il tappeto bianco unirà i viali del centro,quasi a disegnare la mappa del caratteristico villaggio delle casette natalizie, nell'ormai classico stile delle cabine balneari riccionesi. Una tappa alla casetta di Babbo Natale nel cuore del centro e si arriva fino alla pista di pattinaggio sul ghiaccio di 675 metri quadrati, che quest'anno trova la nuova collocazione nel tratto divialeCeccariniche schiude al piazzale Roma. Sul ponte di viale Dante al porto, tornerà a brillare il grande alberodi Natale. Il tema degli astri sarà protagonista assoluto, declinato in varie forme originali e fantastiche, con le luminarie che creeranno un magico cielo stellato. Nel segno della cultura popolare e tradizionale arriva, come ogni anno, l'attesissima Festa della Befana che giovedì 6 gennaio a Riccione Paese richiamerà grandi e bambini.





Natale al mare e nel centro storico a Rimini

Da martedì 30 novembre a giovedì 6 gennaio 2022

Il Natale quest'anno coinvolgerà sia il centro storico che la zona della marina di Rimini. Proprio per valorizzare il nuovo waterfront(che è in fase di completamento), quest'anno la pista di ghiaccio e il villaggiodi Natale saranno "vista mare", e verranno allestiti nella zona di Piazzale Fellini e della Fontana dei 4 cavalli.

Da fine novembre (martedì 30) l'area si animerà con le tipiche casette di legno dove acquistare prodotti di artigianato proprio come nei tipici mercatini natalizi del nord Italia, oltre a prodotti alimentari tra cui crepes, castagne, vin brulè e mortadella. Nella piazza troneggerà l'immancabile pista di pattinaggio sul ghiaccio circondata da luminarie, decorazioni e alberi di Natale che renderanno l'atmosfera natalizia al mare ancora più suggestiva. Spostandoci nel centro storico, da sabato 5 dicembre anche qui si respirerà aria natalizia nelle varie piazze, tra cui la nuova Piazza dei Sogni (Piazza Malatesta). Ad attendere i visitatori ci saranno le casette di legno che ospiteranno maestri del rame e dell'argento, della lavorazione dell'argilla e terracotta, maestri ceramisti e della lavorazione su cera, vetrai, maestri della lavorazione del cuoio, della lana e dell'oggettistica in legno. Come da tradizione, ci saranno vari mercatini natalizi in programma. La Fiera degli Alberi di Natale: da sabato 11 a venerdì 24 dicembre al Ponte di Tiberio, dove acquistare veri alberi di Natale e piante natalizie. La Fiera di Natale: da mercoledì 15 dicembre a giovedì 6 gennaio 2022 in Piazza Tre Martiri si svolgerà il tradizionale mercato natalizio con vendita di prodotti tipici artigianali, decorazioni, dolciumi e idee regalo. Per finire, la Fiera di Natale: da domenica 19 a venerdì 24 dicembre (con esclusione delle giornate del mercoledì e del sabato in cui si svolge il mercato settimanale in c.so d'Augusto e via IV Novembre), sarà allestito il mercatino natalizio nel cuore del centro storico con stand di oggetti di artigianato, bijoux e pelletteria, manufatti in ceramica, legno, lana, stoffa e vetro.Per informazioni:



Mercatini di Natale a Cesenatico (Fc)

5-8-12-19-24-25-26-30-31 dicembre 1-2-6-7-8-9 gennaio 2022

Idee e creatività contraddistinguono la magia del Natale di Cesenatico (Fc) con un'atmosfera particolare e il borgo di mare illuminato a festa. A rendere il Natale così singolare non è solo lo storico Presepe della Marineria, che resta comunque una creazione artistica unica in Italia, ma anche innovative installazioni permanenti di luci che faranno brillare alcuni tra i punti più suggestivi della città. Le luci disegneranno i bordi delle abitazioni, diventando parte integrante del panorama di Cesenatico partendo dai luoghi chiave del centro: le due facciate della Pescheria Comunale, Piazza Ciceruacchio con le scenografiche luci a tetto sulla piazza, le Conserve, il lungomare completamente addobbato, fino a Piazza Costa, dove sarà protagonista un'installazione a forma di veliero.

Inoltre, nella splendida cornice del Porto Canale illuminata dalle luci del Presepe della Marineria - un presepe costituito da una cinquantina di personaggi, allestito sul Porto Canale disegnato da Leonardo Da Vinci e ospitato a bordo delle barche storiche che costituiscono il Museo della Marineria - e in via Anita Garibaldi, tutti i fine settimana sono allestite le tradizionali bancarelle del Mercatino di Natale (ore 9-19). Tanti i prodotti tipici da acquistare o da degustare: decorazioni, piante e fiori, addobbi, prodotti artigianali, oggettistica, giocattoli, abbigliamento. Cesenatico non si dimenticherà della musica e dell'arte con concertini diffusi e intrattenimento ogni fine settimana e tutti i giorni festivi. Per informazioni: tel. 0547 673287.