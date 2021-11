Volley B, Titan Services a caccia di punti contro Falconara

Sport

Repubblica San Marino

| 11:58 - 17 Novembre 2021

Elia Lazzarini ritorna a disposizione.

Dopo la bella vittoria casalinga con Alba Adriatica, la Titan Services (serie B maschile) è attesa a un altro match sul parquet amico del Pala Casadei. Sabato 20 alle 18.30 arriva a Serravalle la Sabini Falconara Marittima. Ad arbitrare l’incontro saranno Luigi Fedele (1° arbitro) e Andrea Gardenghi (2°).

“E’ la squadra della frazione di Castelferretti, una realtà storica della nostra pallavolo, con buone tradizioni. – Spiega Stefano Mascetti, coach dei titani. - E’ una neopromossa con un gruppo di ragazzi interessanti, molto affiatati. E’ la classica squadra che non molla mai, brava tecnicamente, che sbaglia poco. Per batterli dovremo imporre il nostro gioco e fare la partita. Ci assomigliano molto in alcuni aspetti tecnici e per questo credo che battuta e ricezione saranno fondamentali per vincere. In ottica salvezza, che è il nostro obiettivo, è una delle squadre da tenere dietro”.

Anche in questo match sarà assente Matteo Zonzini, alle prese col Covid, mentre è uscito dalla quarantena fiduciaria l’altro centrale Elia Lazzarini che torna dunque a disposizione. Continuano i problemi all’adduttore per il palleggiatore Marco Rondelli che sarà però della partita.

Classifica. Montesi Volley Pesaro 12, Paoloni Macerata 12, Bontempi Casa Collemarino 12, Titan Services San Marino 10, La Nef Osimo 9, Ventil System San Giovanni in Marignano 8, Novavolley Loreto 8, Pallavolo Sabini Falconara Marittima 8, Us Volley 79 Civitanova Marche 5, Volley Potentino Macerata 4, Iseini Volley Alba Adriatica 2, Romagna Banca Bellaria 0.

Prossimo turno. Giornata 6: Titan Services – Pallavolo Sabini Falconara Marittima. Sabato 20 novembre alle 18.30 a Serravalle.