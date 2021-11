Traffico ferroviario in tilt tra Cesena e Santarcangelo per possibile investimento Ritardi e cancellazioni, le forze dell'ordine non hanno trovato tracce di vittime di investimento. Circolazione ripresa alle 9

Attualità Rimini | 10:35 - 17 Novembre 2021 Immagine di repertorio. Traffico ferroviario difficoltoso nella prima mattinata di oggi (mercoledì 17 novembre) sulla linea Bologna Rimini. Alle 5.13 del mattino il traffico è stato sospeso per accertamenti sulla linea tra Cesena e Santarcangelo per un possibile investimento. Il treno da cui è partito l'allarme è rimasto fermo a Savignano. Il traffico è ripreso regolarmente intorno alle 9 con diversi treni cancellati totalmente o parzialmente e molti ritardi fino a 160 minuti. I controlli sono stati effettuati dai Carabinieri e dalla Polfer e, dai primi riscontri, non risulterebbe esserci stato alcun investimento.