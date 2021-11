Festa dello sport al Garden di Rimini tra attività fisica e divertimento

Sport

Rimini

| 10:10 - 17 Novembre 2021

Domenica 21 novembre ritorna al Garden la Festa dello Sport, una giornata dedicata all'attività fisica e al divertimento da trascorrere con la propria famiglia e gli amici.

Sarà una vera e propria festa per bambini e ragazzi e tutti i loro accompagnatori, un modo per celebrare questa prima parte di stagione che ha visto il ritorno alla normalità di tanti bambini e ragazzi, impegnati quotidianamente tra nuoto, calcio, danza e karate.

"Ci sembrava il momento giusto di tornare alle vecchie abitudini, ovvero festeggiare lo sport nella sua essenza: socialità, divertirsi, far del bene al proprio fisico – commenta il Presidente della Polisportiva Dott. Ermanno Pasini – La Festa dello Sport era una nostra ricorrenza abituale che si è fermata per ovvi motivi in questo periodo complicato, ora è il momento di celebrare nuovamente ciò che ci fa star bene insieme a tutti i nostri associati e amici ma anche chi ha voglia di trascorrere una giornata di salute, benessere e socializzazione".

Durante la giornata, che inizierà alle 9.30, verranno consegnati agli atleti i diplomi e le medaglie, un premio per questi mesi di allenamenti e progressi; le famiglie invece potranno godersi la giornata e l'intera struttura e riceveranno un coupon sconto del valore di 100€ valido per il prossimo centro estivo Junior Club.

L'ingresso alla festa è gratuito (è gradita la prenotazione ed è necessario il Green Pass).

Programma della giornata.

Calcio

Torneo 2013 h. 9.00 – 12.30

Torneo 2014 15.30 - 18.00

Danza

Brevi lezioni di danza/gioco con la musica a cui partecipano figli e genitori.

Ballare è divertimento... è perché non farlo in famiglia con giochi sulla musica?

9:30 dai 3 ai 6 anni

10:00 dai 7 ai 9 anni

10:30 dai 10 ai 17 anni

Hip Hop ore 16.00 nel palabasket

Nuoto

Dimostrazione e passaggio livello

16 - 16:45 vasca grande

16:45 - 17:30 vasca piccola principianti ed evoluti

17:30 - 18:00 acquaticità e 0-2 anni

Agonistica

16.45 /17.30

Prima 10' di riscaldamento

Gara con misurazione dei tempi per Preagonistica Es.C - Es.B

Karate

"Sensei Kids"

Una lezione al contrario in cui saranno i bambini ad insegnare ai genitori/parenti per passare un pomeriggio di condivisione e divertimento!

14.30/15.30 agonisti

15.30/16.30 intermedi e piccoli