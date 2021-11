Volley C femminile, Riviera Rimini al quarto hurrà di fila: 3-0 al Flamigni

Sport

Rimini

| 19:00 - 16 Novembre 2021

Ilaria Forlani.

Arriva anche la quarta vittoria consecutiva per le ragazze del Emanuel Riviera Volley contro la Flamigni Forlì per 3-0. Coach Piraccini schiera Catalano al palleggio opposta a Fiorucci, Lvova e Magi bande, Tremuli e Orsi al centro, Forlani libero.

Il primo set con qualche difficoltà nei fondamentali di attacco e difesa viene comunque vinto dalle riminesi che nonostante gli errori sovrastano le sammartinesi.

Il secondo set parte male per le ragazze di coach Piraccini, tanti gli errori delle rivierine che le vede in svantaggio dovendo ricorrere a qualche cambio. Il set ritorna in mano alle riminesi che riescono poi a concludere con netto vantaggio.

Il terzo set parte con Morelli, Morettini e Magi bande che riescono fin dall’inizio a tenere sotto controllo le sammartinesi che non sviluppano il loro gioco portando quindi le Riminesi alla quarta vittoria consecutiva.

Prossima partita sabato 20 noovembre ore 19:00 Emanuel Riviera Volley - Athena Volley.

Ecco il commento alla partita della giovanissima Ilaria Forlani: “E' stato un mtch in cui non siamo riuscite ad esprimerci al meglio, abbiamo faticato in alcune fasi di gioco facendo parecchi errori e regalando punti di troppo alle avversarie. Siamo peró riuscite ad imporci e portare a casa il risultato che volevamo e per questo siamo felici. Adesso pensiamo a lavorare bene in palestra questa settimana e testa a sabato prossimo che ci aspetta una partita importante".

RIVIERA: Catalano 3, Magi 7, Morettini 5, Lvova 7, Fiorucci 3, Orsi 7, Tremuli 8, Morelli 9.