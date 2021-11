Strada Marecchiese, comitato al sindaco di Rimini: "servono interventi concreti per la viabilità"

Attualità

Valmarecchia

| 17:22 - 16 Novembre 2021

Uno dei cartelli affissi dal comitato che chiede interventi sulla viabilità.

Il comitato Valmarecchia Futura ringrazia Confindustria Rimini per aver sollevato la questione del problema viabilità sulla strada Marecchiese, nell'incontro avuto con il sindaco Sadegholvaad. "Speriamo che il sindaco di Rimini tenga fede alla sensibilità mostrata, alle dichiarazioni concrete dei mesi scorsi in campagna elettorale. Speriamo che svolga pienamente il ruolo che spetta al comune capoluogo nell’interlocuzione costante con Regione e Governo", commenta il comitato in una nota, chiedendo l'intervento del primo cittadino per sollecitare interventi concreti sulla viabilità. Al comitato non basta il protocollo firmato dai sindaci e dalla provincia di Rimini, definito "fumoso". "Manca la definizione di un punto d’arrivo, di un obiettivo concreto. Manca il chiaro riferimento a cosa serve alla gente e alle imprese. È la distanza dalla realtà, dalla condivisione, a bloccare tutto sull’altare degli interessi particolari e dei protagonismi deleteri", evidenzia il comitato.