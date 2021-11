Inaugura a Rimini una scuola digitale itinerante per i cittadini

Attualità

Rimini

| 16:41 - 16 Novembre 2021

Digital school.

La pandemia ha messo a dura prova le competenze informatiche dei cittadini. Dal collegarsi a una piattaforma di videochiamate a ordinare una pizza a casa, al vendere i propri prodotti online, sono ancora molte le lacune che alimentano il digital gap. A Rimini inaugura una scuola digitale itinerante, senza sede fissa, con esperti che andranno laddove c'è più bisogno di alfabetizzazione digitale. Il progetto 'Rigenerete' è un'idea della società benefit Fattor Comune in partnership col Piano Strategico di Rimini. "Una persona può aver problemi a fare lo Spid, utilizzare gli strumenti di condivisione di Google o altri - spiega Gianluca Metalli, Ceo di Fattor Comune - ascoltate queste esigenze, andremo a realizzare una academy ad hoc", basata "sulle esigenze di ogni singola persona, di ogni singolo territorio". Sono già arrivate le richieste di supporto da singoli cittadini o comuni del territorio provinciale. La digital school "sarà poi diffusa, sia in maniera fisica con una presenza nelle piazze", ed anche in forma "itinerante attraverso un mezzo mobile". E funzionerà anche attraverso piattaforme digitali.