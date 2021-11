Calcio Promozione: Torconca supera 1-0 il Novafeltria, a secco di gol e punti da 4 gare

Sport

Novafeltria

| 16:34 - 21 Novembre 2021

L'undici iniziale del Novafeltria Calcio.



Torconca - Novafeltria 1-0



TORCONCA: Barbanti, Franciosi, Cecchi, Nicolini (10' st Cipiccia), Pasini N., Tombari, Ortolani (18' st Simoncelli), Mercuri, Pasolini, Casoli, Mani (37' st Franca).

In panchina: Pasini E., Guenci, Bottoni, Antonacci, Chiussi.

All. Vergoni

NOVAFELTRIA: Andreani, Soumahin, Sartini (10' st Niang), Frihat, Cappello, Foschi (36' pt Valentini, 17' st Radici), Pavani, Mahmutaj, Rizzo, Boschetti, Toromani (37' st Vivo).

In panchina: Cappella, Bindi, Crociani, Alpino, Amadei.

All. Giorgi.



ARBITRO: Lazzerini di Imola.

RETI: 28' pt Franciosi.

AMMONITI: Nicolini, Toromani, Mahmutaj, Boschetti.

NOTE: recupero 2' pt, 3' st. Corner 4-1.



CATTOLICA Quarta partita consecutiva senza punti e senza reti per il Novafeltria, che cede sul campo della capolista Torconca. La prima occasione è al 16' per bomber Pasolini, che evita due difensori avversari e impegna Andreani alla deviazione in corner. Al 23' Frihat sfiora il bersaglio di testa, palla di poco a lato. La gara si sblocca al 28' con Franciosi abile a inserirsi tra Sartini e Foschi, la conclusione infila Andreani sulla sua sinistra. Al 36' Foschi lascia il campo, per un problema al ginocchio, entra Valentini. Nel recupero Pasolini non sfrutta una buona occasione, alzando troppo la mira. A inizio ripresa ci prova Mahmutaj dopo aver intercettato palla e al termine di un'azione personale, ma la mira è alta sopra la traversa. Al 60' Pasolini grazia ancora Andreani, mentre due minuti dopo il subentrante Valentini è costretto a dare forfait per infortunio. Nel finale di gara ancora occasioni per Pasolini e Rizzo, con quest'ultimo che spreca la palla del possibile 1-1.