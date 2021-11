Calcio Promozione: primo k.o. per Righetti con il Sant'Ermete. Sorride l'Asar (0-1)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:11 - 20 Novembre 2021

Un undici del Sant'Ermete.



SANT'ERMETE: Romani, Braschi, Deniku (70' Canducci), Gattei, Contadini, Merendino, Noschese, Betti (60' Benvenuti), Sartini (60' Albini), Marconi, Fuchi (85' D'Elia).

In panchina: Donini, Bonifazi, Mezgour.

All. Righetti.

ASAR: Mauri, Sogos, Zanni, Bologna (55' Ciavatta), Fattori, Angelini, Fantini (88' Sisti), Manconi, Stella (75' Abati), Sparaventi (58' Guerra), Alberto (60' Marchionna).

In panchina: Marcaccini, Bacchini, Lorenzoni, Savina.

All. Vandi.



ARBITRO: Balzano di Rimini

RETE: 40' Alberto.

AMMONITI: Merendino (S), Fattori (A), Fantini (A).

CRONACA: vince meritatamente l'Asar, che sfrutta al massimo le sue qualità. Il gol arriva grazie ad Alberto, che raccoglie un rimpallo fortunato e batte Romani. Da segnalare il rigore sbagliato a sette minuti dalla fine da Fuchi. Decisione apparsa generosa quella dell'arbitro Balzano di concedere il penalty ai "verdi".