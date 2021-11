Torna a Rimini dal 23 al 28 novembre l'Amarcort Film Festival

Eventi

Torna a Rimini, giunto alla 14/a edizione, 'Amarcort Film Festival', rassegna dedicata al cortometraggio. In programma dal 23 al 28 novembre - intitolato quest'anno 'Sulla strada di Fellini' - aprirà le danze il 17 novembre con un'anteprima dedicata al premio 'Un Felliniano nel Mondo' che sarà conferito all'attore e regista Ferruccio Castronuovo e allo scrittore Ermanno Cavazzoni. Castronuovo - che ha collaborato con il Maestro romagnolo per dieci anni girando film come 'Casanova', 'La città delle Donne', 'E la nave va' e 'Ginger e Fred' - sarà premiato il 17 quando verrà proiettato il documentario 'Fellinopolis', diretto da Silvia Giulietti e realizzato grazie anche a degli speciali da lui realizzati nel dietro le quinte de 'La città delle donne', 'E la nave va' e 'Ginger & Fred'. L'altro premio "Un Felliniano nel Mondo" sarà invece consegnato il 26 a Ermanno Cavazzoni: lo scrittore firmò con Fellini soggetto e sceneggiatura del film 'La voce della luna' interpretato da Paolo Villaggio e Roberto Benigni.