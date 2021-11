Coronavirus Rimini: 59 casi e zero decessi, in regione sono otto e 566 nuovi positivi

Attualità

Rimini

| 17:07 - 16 Novembre 2021

Bollettino Covid 16 novembre 2021.

Nel riminese si registrano 59 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-,2, 53 sintomatici e 6 asintomatici. In settimana finora 125 casi, media 63 al giorno, in aumento rispetto alla scorsa settimana (la media era 56). Nessun nuovo decesso, rimane una persona ricoverata in terapia intensiva. In regione i decessi sono stati otto: tre in provincia di Bologna (3 donne di 87, 83 e 78 anni), uno in provincia di Modena (una donna di 83 anni), uno nel Circondario Imolese (un uomo di 77 anni), due in provincia di Ferrara (2 donne di 75 e 67 anni) e uno in provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 94 anni, deceduto nel forlivese).



I nuovi casi in regione sono 566, i ricoveri in terapia intensiva aumentano a 42 (+1). E' stato eliminato un caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare, che figurava anche tra coloro ricoverati in terapia intensiva a Bologna



CONFRONTO 16 novembre 2020-16 novembre 2021



Positivi: 2547 un anno fa - 566 oggi



Tamponi: 14.442 un anno fa - 33.428 oggi



Tasso di positività: 17,6% un anno fa - 1,7% oggi



Positivi per la Provincia di Rimini: 256 un anno fa - 59 oggi



Ricoverati in terapia intensiva per la Provincia di Rimini: 23 un anno fa - 1 oggi



Ricoverati totali in regione in terapia intensiva: 247 un anno fa - 42 oggi



Ricoverati totali in regione nei reparti Covid: 2393 un anno fa -433 oggi



Decessi totali per la regione: 23 un anno fa - 8 oggi