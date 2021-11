L'Alberghiero Malatesta di Rimini apre una succursale a Bellaria Igea Marina

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:58 - 16 Novembre 2021

Foto di repertorio.

Dall'anno scolastico 2022-2023, Bellaria Igea Marina ospiterà una sede distaccata dell'Alberghiero Malatesta di Rimini. Sono almeno due le sezioni che saranno collocate al primo piano del Palacongressi. “Una location che presenta caratteristiche ideali per accoglierle, poiché già dotata di ampi spazi, compresa una comoda e funzionale cucina, in cui saranno ricavati cinque aule e laboratori di sala e di bar, oltre che di cucina", spiega il sindaco Filippo Giorgetti, che ringrazia il dirigente scolastico Ornella Scaringi per la disponibilità e collaborazione. Già al vaglio gli interventi per 600.000 euro. “Un provvedimento che porterà finalmente a Bellaria Igea Marina quella scuola superioretanto desiderata e inseguita dalla nostra comunità negli ultimi decenni”, sottolinea il primo cittadino, che aggiunge: “la nuova sede distaccata dell’Alberghiero Malatesta a Bellaria Igea Marina rappresenta una risorsa preziosa in primis per i ragazzi della nostra città, ma anche per i giovani degli altri comuni delle province di Rimini e di Forlì Cesena, soprattutto quelli più prossimi a noi”. Ragazzi che oggi si distribuiscono, ad esempio, tra gli istituti professionali della stessa Rimini, di Forlimpopoli o di Cervia: oltre novanta gli studenti che dalla sola Bellaria Igea Marina si spostano tutti i giorni per frequentare l’istituto cervese Tonino Guerra o il riminese Malatesta.