Riccione, al via lavori per oltre 4 milioni: il comune presenta i progetti ai residenti

14:50 - 16 Novembre 2021



Si è tenuto ieri sera (lunedì 15 novembre) il primo di tre incontri già programmati dall'amministrazione comunale di Riccione, tema gli interventi di riqualficazione dei viali San Martino, Finale Ligure, Bologna e Cortemaggiore. Il primo appuntamento ha coinvolto il sindaco Tosi, l'assessore Ermeti e i residenti di viale Finale Ligure. Domani sera (mercoledì 17 novembre) sarà la volta di San Martino, 24 ore dopo l'incontro con i residenti di viale Bologna e Cortemaggiore.



L'intervento in viale Finale Ligure consiste nel rifacimento dei marciapiedi e nella realizzazione di piste ciclabili, compreso un nuovo impianto di alberature, ottimizzazione dei punti luce dell'illuminazione pubblica e dei punti di raccolta delle acque bianche, nonché aree di parcheggio e segnaletica stradale orizzontale e verticale. L’intento è quello di realizzare una riqualificazione stradale relativamente alla fruizione pedonale, ciclabile e carrabile, quale tratto di collegamento tra la zona a mare (sottopasso di viale La Spezia e di viale Emilia), la scuola di Annika Brandi e con stralci funzionali successivi con viale Bologna e l’area a monte della via Castrocaro dove si trova il “Parco della Resistenza e il “Centro Sportivo”, perseguendo la continuità, l’uniformità e la fruibilità dei marciapiedi ed elevando il livello di sicurezza dell’intera area. L’area oggetto dell’intervento è quella lungo viale Finale Ligure, a monte della linea ferroviaria, compresa tra viale Emilia e viale Ventimiglia. L’opera da realizzare prevede prevalentemente la demolizione dei marciapiedi esistenti, il successivo rifacimento e in diversi casi anche l’ampliamento per agevolare la mobilità salvaguardando la sicurezza. L'investimento complessivo per i lavori è di 878.949,60.



La riqualificazione di viale San Martino nel tratto compreso tra viale Trento Trieste e viale Torino è un investimento da 966.215,00 di euro. Il progetto prevede la sostituzione della pavimentazione attuale con nuovi materiali, aumentando la larghezza dei marciapiedi. Il viale godrà di aiuole predisposte per l’installazione di nuove sedute, pensate in relazione alle alberature esistenti e appoggiate unicamente sul profilo perimetrale. Tutto l’arredo del viale, sarà sostituito e ripensato in base alle nuove esigenze e ai nuovi materiali.



La riqualificazione stradale di viale Cortemaggiore, per un investimento di un milione e 500 mila euro, si interseca con il più ampio progetto di riqualificazione che va da viale Bologna a viale Finale Ligure. In particolare l’opera interessa viale Cortemaggiore (da Viale Romagna a Viale Lungorio) e Viale Lungorio, compresa P.zza 1° Maggio e consiste nel rifacimento dei marciapiedi, nella realizzazione di nuove piste ciclabili, un nuovo impianto di alberature, ottimizzazione dei punti luce dell’illuminazione pubblica, realizzazione di aree di parcheggio, segnaletica stradale orizzontale e verticale, rifacimento fognature bianche (su Viale Cortemaggiore e Lungorio) e su alcune strade trasversali, nonché la predisposizione degli scavi e gli ulteriori rinterri necessari per il rifacimento del collettore dell’acquedotto e di tutti gli allacci presenti



Il progetto definitivo ed esecutivo, in linea tecnica, del secondo stralcio funzionale, nello specifico relativamente ai lavori di riqualificazione stradale di viale Bologna (da Viale Emilia a Viale Romagna) vedrà un investimento complessivi di 1.713.592,99 euro e prevede oltre alla riqualificazione della sede stradale, anche la sistemazione delle alberature e degli arredi urbani.