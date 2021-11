Rimini Calcio, cambi vincenti per battere il Fanfulla (1-2). Decide Ferrara

Sport

Rimini

| 16:25 - 21 Novembre 2021

Ferrara ha deciso la sfida tra Fanfulla e Rimini (foto d'archivio Venturini).

Il Rimini Calcio supera 2-1 in rimonta il Fanfulla e mantiene tre punti di vantaggio in classifica sul Lentigione, corsaro sul campo del Borgo San Donnino. I biancorossi svoltano grazie ai cambi operati da Gaburro, che a inizio ripresa sostituisce Piscitella con Germinale e al 70' inserisce Ferrara: i due giocatori che firmano la rimonta. Non è stata una partita facile, su un terreno di gioco particolarmente pesante, ma è anche portando a casa i tre punti in queste occasioni, in modo comunque meritato per quanto si è visto in campo, che si costruisce un primato solido. Nel primo tempo i biancorossi peraltro non sfruttano alcune occasioni con Panelli, Tonelli e Mencagli, mentre gli avversari colpiscono al 40' con Spaviero, al termine di una triangolazione con Laribi. Nella ripresa il Rimini sfiora il pareggio con una punizione di Germinale ed è lo stesso attaccante ex Fano che al 75' trova il gol in semirovesciata su cross di Gabbianelli. In tre minuti la rimonta è servita: Tomassini, subentrato a Mencagli, lascia lui stesso la firma sulla gara spizzando il pallone vincente che Ferrara infila sotto l'incrocio dei pali. Tomassini sfiora il tris, ma un terzo gol avrebbe punito oltremisura la buona prestazione della squadra di casa.



Fanfulla - Rimini 1-2



FANFULLA (4-3-1-2): Cizza - Agnelli (94' Austoni), Cottarelli, Baggi A., Bernardini - Brognoli (94' Tufo), Laribi, Baggi F. - Balla - Spaviero (70' Franchini), Sanogo (56' Mouddou).

In panchina: Barresi, Magli, Maspero, Greco, De Carli

All. Nordi.

RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca, Cuccato (70' Ferrara), Panelli, Contessa (70' Pietrangeli) - Andreis (81' Haveri), Tanasa, Tonelli - Gabbianelli, Mencagli (65' Tomassini), Piscitella (46' Germinale).

In panchina: Piretro, Berghi, Greselin, Isaia.

All. Gaburro.



ARBITRO: Vingo di Pisa.

RETI: 40' Spaviero, 75' Germinale, 78' Ferrara

AMMONITI: Lo Duca, Balla, Laribi, Sanogo, Cuccato, Baggi A., Germinale, Tonelli.

ESPULSI: nessuno.

NOTE: recupero 1'pt, 6' st