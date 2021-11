Cose da fare a Rimini fino al 22 novembre: il calendario completo

Eventi

Rimini

| 14:30 - 16 Novembre 2021

Giudizio universale nella sala dell'Arengo.

Proseguono gli eventi a Rimini tra cinema, arte, cultura, musica. Mercoledì 17 novembre Cecilia Bartoli, star del belcanto, ritorna a Rimini accompagnata da Les Musiciens du Prince per rendere tributo a Farinelli, divo dell’opera del Settecento. Si continua con la Musica da Camera al Teatro Galli con il debutto a Rimini del Trio Sitkovetsky sabato 20 novembre, per terminare, nella giornata della Patrona dei musicisti (22 novembre), con Santa Cecilia in Jazz: al teatro Galli 4 jazzisti formidabili, l'Orchestra d'archi Rimini Classica, con la partecipazione straordinaria di uno dei più grandi trombettisti italiani, Fabrizio Bosso.



La stagione del Teatro Galli prosegue ospitando Paolo Nani, uno dei più affermati attori e registi a livello internazionale del ‘teatro fisico’, che martedì 16 novembre (ore 21) porta a Rimini il suo spettacolo-icona, ‘La Lettera’, dal 1992 rappresentato in tutto il mondo, mentre venerdì 19 va in scena il nuovo spettacolo scritto da Gabriele Vacis e Lella Costa ‘Intelletto d'amore. Dante e le donne’. Nell’anno delle celebrazioni dantesche, il progetto Francesca 2021 propone una giornata di studio dal titolo 'Le Commedie dei Malatesta' per illustrare e documentare il rapporto tra Dante e la corte malatestiana di Rimini (venerdì 19 novembre al Museo).

Continuano anche il ciclo di incontri a cura di Fabio Bruschi Lingue di Confine, quest’anno dedicato al dialetto, e le matinée al Cinema Fulgor, con i grandi classici accompagnati da caffè e brioches.



Già da questa settimana iniziano le Anteprime di Amarcort Film Festival: il festival di cortometraggi dedicato a Fellini, che si svolge a Rimini dal 23 al 28 novembre: mercoledì 17 novembre al cinema Fulgor si svolgerà la consegna del premio “Un Felliniano nel Mondo” a Ferruccio Castronuovo e proiezione del film “Fellinopolis”, mentre al Museo della Città si possono visitare fino al 28 novembre tre mostre dal titolo: Dammi un bacio, Ricircolo dei Sogni e Sulla Strada con Giulietta.



Tra le altre mostre da visitare, sono state prorogate fino all’gennaio l’esposizione alla Biblioteca Gambalunga delle preziose testimonianze della Divina Commedia: dai manoscritti miniate del Trecento fino alle prime opere a stampa, insieme a libri, grafiche e fotografiche che documentano il mito di Francesca da Rimini, e la mostra monografica dedicata al prezioso dipinto restituito al sommo Guido Reni (1575-1642), ‘Gli amori in gioco’ al Museo della Città che si potrà visitare fino al 9 gennaio. E ancora visite guidate nei luoghi identitari della città, dal Fellini Museum al Teatro Galli, dal Part – Palazzi dell’arte Rimini alla Domus del Chirurgo, senza dimenticare i percorsi in città con i Rimini City tour (questa settimana: ‘Le meraviglie di Rimini’ sabato 20 e il Percorso Felliniano, domenica 21 novembre) e la visita dedicata al Trecento riminese, tra Part e Chiesa di Sant’Agostino, a cura di Discover Rimini (sabato 20 novembre).



GLI APPUNTAMENTI



da lunedì 15 a mercoledì 17 novembre 2021

Cinema Tiberio Via S. Giuliano, 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Docu-film sulla vita del musicista Frank Zappa

Grazie all’accesso illimitato concesso dalla famiglia al suo caveau, che comprende una vasta collezione di inediti, film, progetti rimasti incompleti, interviste mai viste prima e registrazioni di concerti inediti, 'Zappa' racconta la carriera del musicista nemico del politicamente corretto, dagli esordi da autodidatta alla battaglia contro la censura, sino agli ultimi lavori.



Un film che esplora la vita privata dietro la gigantesca carriera musicale che non si è mai allontanata dalle turbolenze politiche del suo tempo. Il documentario è arricchito dagli interventi della vedova di Zappa, Gail Zappa, e di molti dei suoi storici collaboratori musicali, tra cui Mike Keneally, Ian Underwood, Steve Vai, Pamela Des Barres, Bunk Gardner, David Harrington, Scott Thunes, Ruth Underwood, Ray White. Un’esplorazione moderna su un uomo geniale la cui visione di mondo, arte e politica si è sempre distinta spingendosi oltre gli schemi dei tempi in cui ha vissuto. Orario: lunedì 15 novembre alle 21.00; martedì 16 novembre alle 19.00; mercoledì 17 novembre alle 17.00 e 21.30 Ingresso: 10 € Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it



Martedì 16 novembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

La lettera

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022 del Teatro Amintore Galli

Il tema de 'La lettera', è ispirato al libro dello scrittore francese Raymond Queneau 'Esercizi di Stile', scritto nel 1947, dove una breve storia è ripetuta novantanove volte in altrettanti stili letterari: Un uomo entra in scena, si siede a un tavolo, beve un sorso di vino che però sputa, contempla la foto della nonna e scrive una lettera. La imbusta, affranca e sta per uscire quando gli viene il dubbio che nella penna non ci sia inchiostro. Controlla e constata che non ha scritto niente. Deluso, esce. La storia de 'La lettera' si ripete quindici volte in altrettante varianti come: all’indietro, con sorprese, volgare, senza mani, horror, cinema muto, circo, etc.



Dal 1992 questo spettacolo è in perenne rappresentazione ai quattro angoli del globo, con oltre milleduecento repliche rappresentate per questo piccolo, perfetto meccanismo. Perché non si smette mai di ridere per tutta la durata dello spettacolo? La risposta sta nella incredibile precisione, dedizione, studio e serietà di Paolo Nani, un artista che è considerato a livello internazionale uno dei maestri indiscussi del teatro fisico. Ore 21.00. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



Martedì 16, 23, 30 novembre; martedì 7 dicembre 2021

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio Via dei Cavalieri 22 – Rimini

Officina Gambalunga: Luoghi dell'anima: incontri di poesia tra biografia e parola

Laboratorio curato dall'artista e poetessa Sabrina Foschini.

Incontri per “imparare” la poesia da chi la abita, da chi ne ha avuto cittadinanza. Un breve viaggio tra immagini e testi nella storia personale e letteraria di diversi autori del Novecento per un disegno poetico del paesaggio, sia interiore che identitario. Sei gli incontri che proseguono martedì 16 novembre con Attilio Bertolucci; martedì 23 novembre con Nino Pedretti; martedì 30 novembre con Adam Zagajewski; martedì 7 dicembre con il laboratorio condiviso. Il costo del corso è di 45 euro che è attivato con un numero minimo di 8 partecipanti. Orario dalle 17,00 alle 18,30. Iscrizione obbligatoria in Biblioteca Gambalunga – Ufficio prestiti da lunedì a venerdì: 9-13; 14-19; sabato: 9-13; telefono 0541704479.



Tutti i martedì fino al 7 dicembre 2021

Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Lingue di Confine: Il Dialetto a Scuola. Ieri, oggi, domani

Ciclo di incontri a cura di Fabio Bruschi al Museo della Città

Il Dialetto a Scuola. Ieri, oggi, domani esplora il rapporto controverso e ambivalente che da sempre la Scuola ha instaurato con il Dialetto, in un excursus che si spinge fino ai giorni nostri, approfondendo in particolare alcuni momenti emblematici.

Attraverso 5 incontri, esperti, studiosi, insegnanti, poeti affrontano il tema del rapporto tra scuola e dialetto.

A raccontare della nuova vitalità della lingua del territorio è Francesco Gabellini, poeta e drammaturgo dialettale, ma anche insegnante. Nel secondo incontro dal titolo 'Birichìn: dialetto a scuola, testimonianze di laboratori nelle scuole del riminese' (martedì 16 novembre), il curatore della rassegna Fabio Bruschi introduce alcune testimonianze delle attività sul dialetto realizzate con i ragazzi delle scuole, in affiancamento ad altre esperienze come quelle dell'Istituto Friedrich Schürr.

Nel terzo appuntamento Francesco Gabellini, insegnante presenta il suo progetto: Adoro l'odore delle parole: percorsi per una educazione poetica (martedì 23 novembre), che rappresenta una possibile proposta pedagogica rivolta al futuro delle nuove generazioni. Chiude il ciclo Gabellini poeta con la presentazione 'Nivère', poesie in dialetto riccionese (martedì 7 dicembre) introdotto dalla poetessa e insegnante Francesca Serragnoli.

Il ciclo di incontri a cura di Fabio Bruschi per Lingue di Confine '21, è promosso dai Musei Comunali di Rimini con il contributo del Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R.16/2014 “Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna”. Ore 17.00. Ingresso libero (è consigliata la prenotazione). Info: 0541 793851 www.ticketlandia.com/m/event/linguediconfine2021



Martedì 16 novembre 2021

Rimini, Cinema Fulgor

Martedì dell'arte

Primo appuntamento con l'arte al Cinema Fulgor. Per i biopic e documentari dedicati ai grandi artisti e ai loro capolavori, introdotti da un piacevole aperitivo insieme al critico d'arte Alessandro Giovanardi, il 16 novembre si comincia con "In difesa delle sacre immagini", del riminese Davide Montecchi.

Alessandro Giovanardi insieme al regista Davide Montecchi presenta il trecento Riminese con la proiezione del documentario ‘In Difesa delle Sacre Immagini’ (2018 Meclimone Produzioni), un diario di viaggio che documenta la progressiva scoperta di chiese e musei, visitando luoghi che custodiscono tesori dimenticati tra Rimini e provincia, al confine tra Marche e Emilia Romagna, e tra Ravenna e Bagnacavallo, alla ricerca degli allievi riminesi di Giotto.Ore 21:00 Ingresso. 8,00€ Info: www.cinemafulgor.com



Mercoledì 17 novembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Cecilia Bartoli e Les Musiciens du Prince

Sagra Musicale Malatestiana: Concerto sinfonico

Cecilia Bartoli, star del belcanto, ritorna a Rimini a confermare lo straordinario sodalizio dell’artista con la città e il suo pubblico, fin dalla serata che segnò la riapertura del Teatro Galli.

Anche questa volta la cantante è accompagnata da Les Musiciens du Prince, affidati alla direzione di Gianluca Capuano, alla guida della formazione fondata dalla cantante e che raduna tra i migliori membri degli ensemble di musica antica del mondo.

Il programma è un itinerario nella musica vocale e strumentale di Handel e di altri compositori ispirati dal virtuosismo di Farinell, divo dell'opera del Settecento a cui Cecilia Bartoli rende tributo. Dirige Gianluca Capuano. Con l'attore-danzatore Xavier Laforge. Ore 21.00 Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



Mercoledì 17 novembre 2021

Cinema Fulgor, Corso d'Augusto - Rimini centro storico

Premio "Un Felliniano nel mondo"

Aspettando Amarcort Film Festival

Aspettando Amarcort Film Festival, che si svolge a Rimini dal 23 al 28 novembre, consegna del premio “Un Felliniano nel Mondo” a Ferruccio Castronuovo. Il premio, che è stato istituito nel 2018, è destinato a figure legate a Fellini da rapporti professionali, di amicizia e di collaborazione.

Durante la serata, che sarà aperta da una introduzione musicale a cura di Rimini Classica con il Quartetto EoS, che propone famose colonne sonore di film, verrà proiettato il documentario “Fellinopolis” di Silvia Giulietti, realizzato grazie a degli special del regista Ferruccio Castronuovo, nel dietro le quinte di alcuni dei capolavori di Fellini, “La città delle donne, E la nave va e Ginger & Fred”, risalenti al decennio ’76 - ’86.

L’altro premio “Un Felliniano nel Mondo” 2021 sarà invece consegnato durante la settimana del Festival a Ermanno Cavazzoni. Lo scrittore firmò con Fellini soggetto e sceneggiatura del film "La voce della luna" del 1990. Ore 20,30 Info: www.amarcort.it



Mercoledì 17 e 24 novembre; 15 e 22 dicembre 2021

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, via dei Cavalieri, 22 - Rimini centro storico

Di storia in storia

Incontri con i lettori volontari al Laboratorio Aperto Rimini Tiberio

I Lettori Volontari della Biblioteca Gambalunga propongono la lettura di storie rivolte ai bambini di età compresa tra i 4 e 6 anni, con prenotazione obbligatoria dal mercoledì precedente l'evento d'interesse al numero di telefono 0541 704485 (Biblioteca Ragazzi). Per l'accesso è necessario esibire la certificazione verde. Ore 16.45. Ingresso libero. Info: 0541 704486 biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it



Giovedì 18 novembre 2021

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio Via dei Cavalieri 22 – Rimini

Officina Gambalunga: Calligrafia. L'arte di scrivere a mano

Continua il laboratorio a cura di Concetta Ferrario, docente di calligrafia e lettering all'Accademia delle Belle Arti di Rimini.

Quest'arte che insegna a scrivere in forma elegante e regolare, necessita di un esercizio costante. Ogni segno tracciato è unico e personale. L’Italico è il compagno di viaggio e nel corso del laboratorio, attraverso semplici esercizi di scrittura, si applicano i principi del pennino a punta tronca e le antiche regole calligrafiche desunte dai manuali del '500.

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono apprendere i segreti di una bella grafia e a chi vuole migliorare la propria scrittura. Orario: 16,30-18,30. A pagamento. Iscrizione obbligatoria in Biblioteca Gambalunga – Ufficio prestiti da lunedì a venerdì: 9-13; 14-19; sabato: 9-13; telefono 0541704479.



Giovedì 18 novembre 2021

Cinema Tiberio Via S. Giuliano, 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Cinema & Cioccolato

Degustazione guidata con clip cinematografiche

Per la Rassegna 'Il gusto del cinema', viene proposto un appuntamento che unisce il gusto del palato con quello del buon cinema, ovvero sei degustazioni di cioccolato, guidate dal Maitre Chocolatier Francesca Caon, accompagnate da altrettante clip cinematografiche. Un vero e proprio viaggio sensoriale alla scoperta del cioccolato, che diventa anche emozionale grazie alla magia del cinema con clip tratte da “Chocolat”, “La fabbrica del Cioccolato”, “Emotivi anonimi”, “Lezioni di Cioccolato” e “Forrest Gump”.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria, da effettuarsi inviando una mail a: prenotazioni@cinematiberio.it entro martedì 16 novembre. Ore 21.00 Ingresso: € 10 comprensivo delle degustazioni Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it



Giovedì 18 novembre; mercoledì 1 dicembre 2021

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Pomeriggi d'autunno

Incontri con autori e lettori volontari

Gli incontri con autori e lettori volontari organizzati dalla Biblioteca dei Ragazzi, sono rivolti ai bambini di età compresa tra 6 e 8 anni. Giovedì 18 novembre è la volta di Ivana Lombardini e Lorenzo Tozzi con il libro "Alberi inCanti" di Chiara Sallemi, Lorenzo Tozzi, Lucia Scuderi, Fulmino 2020.

Ultimo appuntamento mercoledì 1° dicembre con l'incontro dal titolo 'Di bosco in bosco', Letture a cura dei lettori volontari.

La prenotazione è obbligatoria. Per l'accesso è necessario esibire la certificazione verde. Ore 16.30. Ingresso libero Info: 0541.704486 biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it



Venerdì 19 novembre 2021

Rimini, Museo della Città, via Tonini, 1

Francesca 2021: Le Commedie dei Malatesta

Nell’anno delle celebrazioni dantesche, il progetto Francesca 2021 propone una giornata di studio dal titolo 'Le Commedie dei Malatesta'. La conferenza vuole illustrare e documentare, attraverso due antichi e preziosi codici della Commedia del XV secolo, il rapporto tra Dante e la corte malatestiana di Rimini. Il tema è affrontato dai professori Natascia Tonelli, dell’Università degli Studi di Siena, Gennaro Ferrante, dell’Università degli Studi Federico II, Napoli, Marco Veglia, dell’Università degli Studi di Bologna moderati da Ferruccio Farina, del Centro Studi Francesca da Rimini, di Rimini.

Ore 17.00 Ingresso libero Info: www.francescadarimini2021.com



Venerdì 19 novembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Intelletto d'amore. Dante e le donne

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022 del Teatro Amintore Galli

Nuovo spettacolo scritto da Gabriele Vacis e Lella Costa, che sceglie alcune tra le donne di Dante e le fa parlare direttamente al pubblico, in modo confidenziale, da prospettive “insolite”.

La narrazione delle protagoniste della vita artistica e privata del poeta si muove tra gioco e ironia, tenendosi sempre fedele al vero storico e alla larga dalla parodia.

Naturalmente c’è Beatrice, e poi Francesca, che finalmente svelerà al pubblico perché Dante l’ha mandata all’inferno insieme al suo Paolo. Ci sarà Taibe, la prostituta delle Malebolge, costretta ad annaspare nel letame per un motivo ben diverso da quella che è stata la sua “professione” e Gemma Donati, la moglie del poeta, madre dei suoi figli, che spiegherà come si convive con l’ideale amoroso di tuo marito, se non sei tu.

Ore 21.00. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



Sabato 20 novembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Trio Sitkovetsky

Sagra Musicale Malatestiana: Musica da Camera al Teatro Galli

Dedicato alla più accesa stagione romantica è il debutto a Rimini del Trio Sitkovetsky, fondato dal violinista Alexander Sitkovetsky, dal pianista Wu Qian e allargatosi alla presenza del violoncellista tedesco-coreano Isang Enders, ensemble che si è affermato rapidamente sulla scena internazionale. Ore 21.00 Ingresso a pagamento

Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



Domenica 21 novembre 2021

Rimini, Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162

Colazione e film al Fulgor

La domenica mattina tornano “Colazione e film”: i grandi classici accompagnati da caffè, cappuccino e brioches nell'elegante foyer. La Piscina di Jacques Deray. Un omaggio alla bella e travagliata coppia Romy Schneider e Alain Delon

Ore 10. Ingresso: 7,00€ L'accesso alle sale del Fulgor e del Settebello è consentito con Green Pass, è consigliato l'acquisto del biglietto online: www.cinemafulgor.com



Domenica 21 novembre 2021

Rimini, Chiesa del Suffragio in Piazza Ferrari

Omaggio a Santa Cecilia

L’Associazione Filarmonica Banda città di Rimini, in collaborazione con la Chiesa del Suffragio rende omaggio alla patrona della musica, dei musicisti e dei cantanti, con la Messe Universelle del compositore belga Alain Crepin, un inno universale moderno e ottimista alla fede cristiana e alla sua affermazione fondamentale “ama il prossimo tuo come te stesso”. Dirige il M° Jader Abbondanza. Ore. 10.30 nel contesto della celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa del Suffragio di Rimini



Domenica 21 novembre 2021

Rimini, Teatro Galli

Parole per la musica

Per il ciclo di incontri in preparazione alle proposte liriche e musicali in cartellone al teatro Galli, Paolo Marzocchi presenta Il divino, il diabolico nella musica di Franz Liszt.

Ore 17. L'ingresso agli incontri è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. È richiesta la prenotazione via e-mail a sagramalatestiana@comune.rimini.it o per telefono ai numeri 0541.704296 da lunedì a venerdì ore ufficio.



Domenica 21 novembre 2021

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

I Concerti dell’Istituto Musicale 'G. Lettimi'

Ultimo appuntamento della Rassegna di concerti al Teatro degli Atti, con un concerto per piccola orchestra, diretto dal M° Manlio Benzi. Ore 11.00. Ingresso libero Info: lettimi@comune.rimini.i



Domenica 21 novembre 2021

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Gli Italiani Ad Auschwitz (1943-1945). Deportazioni, 'Soluzione finale’, lavoro forzato. Un mosaico di vittime

Presentazione del libro di Laura Fontana al Teatro degli Atti

Dopo l’anteprima al Salone Internazionale del Libro di Torino, il Teatro degli Atti ospita la presentazione del libro di Laura Fontana, Gli Italiani ad Auschwitz (1943-1945). Deportazioni, “Soluzione finale”, lavoro forzato. Un mosaico di vittime, a cura del Museo Statale di Auschwitz-Birkenau. Ne discute con l’autrice, Antonio Mazzoni dell’Istituto per la storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea della Provincia di Rimini, con l’introduzione del sindaco di Rimini Jamil Sadelghovaad e della presidente di Isric Oriana Maroni. L'incontro è parte di Magistra vitae? Incontri con le storie e la storia. Libri, a cura di Biblioteca Gambalunga e Istituto Storico Rimini e dell’Attività di Educazione alla Memoria del Comune di Rimini.

E' consigliata la prenotazione su: informazionieprenotazioni@gmail.com che dà diritto all’accesso prioritario in sala fino a 15 minuti prima dell’inizio. Ore 17.30. Ingresso gratuito, su presentazione di green pass. Info: 0541 24730 (ISRIC), 0541 704427-704292 Attività Educazione alla Memoria



Lunedì 22 novembre 2021

Rimini, Teatro Amintore Galli

Santa Cecilia in Jazz

Nella giornata della Patrona dei musicisti, 4 jazzisti formidabili, Alessandro Fariselli – Sax tenore, Alessandro Altarocca – Pianoforte, Francesco Puglisi – Contrabbasso, Fabio Nobile – Batteria insieme all'Orchestra d'archi Rimini Classica, omaggeranno la città di Rimini con un concerto jazz che vede la straordinaria partecipazione di Fabrizio Bosso, uno dei più grandi trombettisti italiani.

Il concerto prende spunto dal jazz degli anni 60’ - in particolare dal soul jazz - ma è sensibile anche alle sonorità più moderne. Sarà suddiviso in 2 parti: la prima in 5etto Jazz e la seconda con la partecipazione dell'Orchestra Rimini Classica, per un repertorio emozionante. Arrangiamenti per archi di Marco Capicchioni. Evento di Sorrido Libero e Rimini Classica.

ore 21.00. Prevendita circuito Liveticket www.liveticket.it/evento.aspx?Id=332179

Punti vendita su www.liveticket.it/point e presso Eni Station di Ercole Gori, via Marecchiese 284 RImini

Biglietti numerati da 27,5 euro a 13,2 euro diritti di prevendita compresi.

Info: info@riminiclassica.it