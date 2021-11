Rimini Calcio giovanili, goleade di U17 Elite e U16 Regionale a spese di Sammaurese e Cattolica

Sport

Rimini

| 14:20 - 16 Novembre 2021

Il Rimini Under 17 Elite.

UNDER 17 Élite

10’ Giornata – Girone C

RIMINI FC – SAMMAURESE 6 – 0

Reti: 30′ Morelli, 32′ Nastase, 43’ Zangoli, 61’ Di Pollina, 69’ Ricci, 76’ Ricci

RIMINI FC

Conti (74’ Sammarini), Gabriele, Minni (40’ Cicconetti), Nastase (40’ Caverzan) Morelli (55’ Zamagni), Madonna (68’ Lilla), Zangoli (68’ Righini), Ricci, Pompili (55’ Dani), Alvisi, Di Pollina

A disp: Gianfrini

All. Muratori

SAMMAURESE

Cassanelli, Marconi, Balde, Magnani, Lisi, Medri, Giunchi, Lunedei, ElBachra, Vecchio, Rossi

A disp: Dama, Siboni, Montevecchi, DelVecchio, Sadikaj, Frosio, Merli

All. Marzocchi

Vittoria larga dei biancorossi di mister Muratori. Apre le marcature Morelli con un bel diagonale rasoterra che non lascia scampo al portiere, segue un minuto dopo un gol acrobatico di Nastase al suo esordio stagionale. Nel secondo tempo Zangoli e Di Pollina mettono in cassaforte la vittoria e Ricci chiude con una doppietta di gran classe. Davvero una prestazione senza sbavature di tutta la squadra biancorossa, sia dei titolari che di coloro che sono subentrati dalla panchina, grande mentalità, concentrazione e determinazione per tutti i 90′.

UNDER 16 Regionale

10’ Giornata – Girone F

Cattolica – Rimini 0 – 6

Reti:4’, 42’ e 46’ Hassler, 16’ Paganini, 54’ Orioli, 76’ Gabbianelli

CATTOLICA

Batolini, Gessi, Ronchi, Gudenzoni, Pazzaglini, Nuzzo, Binda, Cenni V, Cenni M, Gasparini, Hamati

A disp: Longhi, Mariani, Semprucci, Barboni, Colombari, Salpadoruge, Formica, Franco

All. Vinciguerra

RIMINI FC

Bartoletti, Ciavatta, Sposato (50’ Coppola), Bacchiocchi, Brisku (50’ Zighetti), Bianchi (41’ Paci), Mini, Diagne (Volonghi 41’), Giacomini (50’ Berlini), Hassler (50’ Orioli), Paganini (55’ Gabbianelli)

A disp: Cerretani, Belletti

All. Pieri

I ragazzi biancorossi diventano subito padroni del campo giocando una partita a senso unico, con intensità, aggressività e ottima gestione. La partita si sblocca dopo 4 minuti e dopo 16 minuti i ragazzi la portano sul 2 a 0 grazie a due ottime azioni corali. Il primo tempo si chiude sul 2 a 0 complice qualche occasione di troppo sprecata. Nella seconda frazione i ragazzi dilagano rifilando altri 4 goal all’Academy Cattolica che non si rende mai pericolosa e comunque viene sempre disinnescata dai ragazzi di mister Pieri.

UNDER 15 Élite

10’ Giornata – Girone C

SANPAIMOLA – RIMINI FC 1 – 1

Reti: 31’ Giordano (S), 32’ Padroni

SANPAIMOLA

Liverani, Chiruzzi, Lucarella (61’ Tebaldi), De Stefano (67’ Poli), Poggi, Suzzi, Monducci (52’ Ghini) (64’ Bassi), Minardi, Giordano (67’ Carnevali), Presicce (40’ Grosu), Baldisseri (67’ Vannini)

A disp: Copa, Folli

RIMINI FC

Di Ghionno, Urbinati, Drudi, Lepri (64’ Zanieri), Imola, Magi, Cenci (45’ Carlini), Alessi, Blasi (45’ Para), Padroni, Brolli (57’ Morri)

A disp: Perazzi, Manzi, Ghetti, Foschi

All. Berretta

Amaro pareggio per l’Under 15 viste le numerose occasioni avute nell’arco dei 70 minuti. La più ghiotta ce l’ha Padroni al 23′ del primo tempo, quando si procura un calcio di rigore che lui stesso calcio, ma il tiro finisce sul palo. A passare in vantaggio sono invece i padroni di casa su punizione a pochi metri fuori dall’aria di rigore. Un minuto dopo il gol subito, arriva quello del pareggio, con Padroni che conclude a rete una palla vagante rimasta in area. Primo tempo che termina 1 – 1, sarà anche il risultato finale.

UNDER 14 Provinciale

Campionato Prov. U15 – 8’ Giornata – Girone B

NOVAFELTRIA – RIMINI FC 0 – 4

Reti: 27’ La Selva, 48’ Fontemaggi, 57’, 65’ Di Pollina

NOVAFELTRIA

Giannini , Martelli, Giulianelli, Gianessi, Piva, Belli, Ciccioni, Vairo, Brizi L, Poggioli, Saponaro

All. Mainardi

RIMINI FC

Cavicchi, Ceka, Fabbri, La Selva, Ronci, Lombardi L., Amantini, Fontemaggi, Dipollina, Cristiani, Moretti

All. Berardi

U14 ancora imbattuta in queste prime otto di campionato. A Novafeltria la sblocca La Selva nel primo tempo, dopo che Amantini aveva sprecato dal dischetto. Secondo tempo più arrembante dei biancorossi che trovano altre tre marcature che chiudono il match