Basket in carrozzina B, Riviera si rinforza con Andrea Molaro

Sport

Rimini

| 14:05 - 16 Novembre 2021

Andrea Molaro.

RIVIERA BASKET, che ha ripreso da un paio di mesi la preparazione per il prossimo campionato, guarda con fiducia al futuro e consolida la sua formazione in gran parte invariata. Salutato Samadi Abdelkalak e “spostato” Giuliano Bonato dal campo alla panchina come assistente-allenatore, i biancoazzurri annunciano l’arrivo in squadra di Andrea Molaro, classe 1999 proveniente dalla polisportiva I Bradipi Circolo Dozza di Bologna. Un giocatore di alta qualità con un palmares molto importante che gioca dal 2012 e che ha disputato 7 final four, ha vinto 3 scudetti con Bologna, Pistoia e Campobasso, 4 supercoppe giovanili, ed è stato nazionale U22 e U23 tra il 2016 ed il 2018.

Il Campionato nazionale serie B, trofeo Antonio Maglio che vedrà Riviera Basket ai nastri di partenza, è ancora abbastanza lontano: la prima fase si giocherà solo tra gennaio e aprile 2022 e Rimini è inclusa nel girone C in un raggruppamento di cinque formazioni che imporrà una giornata di riposo per i nostri colori anche alla prima uscita di andata e ritorno.

La prima fase di campionato così composto (attenzione alle date di 2ª e 3ª di andata che sono state riposizionate) che Riviera Basket disputerà sul campo storico della Palestra CARIM, sempre la Domenica alle 15:00.

Calendario bizzarro che vedrà il Riviera in casa una sola volta in gennaio per ricomparire a marzo ed aprile:

1° giornata 8-9 gennaio 2022 NTS Riviera basket RIPOSA

2° giornata 29 gennaio 2022 trasferta a NPiC Rieti al Palasojurner

3° giornata 23 gennaio 2022 alla CARIM contro Asinara P.to Torres (SS)

4° giornata 6 febbraio 2022 trasferta a Bologna I Bradipi Circolo Dozza

5° giornata 12 febbraio 2022 trasferta a Livorno Ortopedia Michelotti

1° giornata 26-27 febbraio 2022 NTS Riviera basket RIPOSA

2° giornata 6 marzo 2022 alla CARIM contro NPiC Rieti

3° giornata 13 marzo 2022 trasferta in Sardegna Asinara P.to Torres (SS)

4° giornata 27 marzo 2022 alla CARIM I Bradipi Circolo Dozza

5° giornata 3 aprile 2022 alla CARIM Ortopedia Michelotti

Una prima fase non proibitiva, come fu invece quella dello scorso anno che lasciava facilmente intuire che i primi due posti per il passaggio del turno fossero già prenotati dalle pretendenti più titolate. Poi ci si mise di mezzo la pandemia ed ogni velleità fu inesorabilmente spenta, ma dobbiamo riconoscere che anche nelle migliori condizioni Riviera Basket non avrebbe avuto le credenziali necessarie.

Fatta eccezione per Bologna, che affronteremo sabato 20 novembre alle 18:00 al PALASAVENA (BO) in amichevole all'interno dell'evento Para DAY, si profilano trasferte molto lunghe a Livorno e Rieti con la ciliegina sulla torta della nuova avventura in Sardegna.

Niente paura! Se il gioco si farà Riviera Basket non si tirerà sicuramente indietro. Quest’anno ritornerà il pubblico, almeno speriamo, e sarà tutta un’altra musica.