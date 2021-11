Trasporta la cocaina viaggiando in monopattino, arrestato a Miramare

Cronaca

Rimini

| 13:18 - 16 Novembre 2021

Foto di repertorio.



Ieri pomeriggio (lunedì 15 novembre) un 40enne di origine albanese è stato arrestato dalla Polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, in Italia senza fissa dimora, è stato notato da un equipaggio della Squadra Volante mentre viaggiava, a bordo di un monopattino elettrico, in zona Miramare. Alla vista degli agenti il 40enne ha cercato di far perdere le proprie tracce, allontanandosi in direzione del lungomare. Oramai alle strette, ha prima abbandonato il monopattino e poi gettato via un involucro termosaldato che, recuperato dalla Polizia, conteneva oltre 5 grammi di cocaina. Dagli accertamenti sono emersi numerosi pregiudizi di polizia sul capo del 40enne, arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo per direttissima.