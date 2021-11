Coriano, municipio illuminato di viola per due importanti ricorrenze

Attualità

Coriano

| 12:36 - 16 Novembre 2021

Particolare del municipio di Coriano illuminato di viola.



La Giornata Mondiale della Prematurità 2021 e il World Pancreatic Cancer Day: due eventi di carattere mondiale che anche il Comune di Coriano celebrerà tra domani (mercoledì 17 novembre) e dopodomani (giovedì 18) illuminando del colore viola il Palazzo comunale.



Il 17 novembre, come ogni anno, si celebra la Giornata Mondiale della Prematurità. Il tema della campagna di quest’anno è zero separation, “Agiamo adesso non separiamo i neonati prematuri dai loro genitori”.



Per la Giornata mondiale per la lotta al tumore al pancreas si ribadisce l’importanza di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione e diagnosi precoce.



L’invito ad illuminare di viola non riguarda soltanto gli edifici pubblici, ma è esteso anche a quelli privati.