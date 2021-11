Ginnastica Riccione, quattro ginnaste alle Finali Nazionali Gold

Sport

Riccione

| 12:31 - 16 Novembre 2021

La squadra della ginnastica Riccione.



Obiettivo raggiunto per la Ginnastica Riccione, che si presenterà alle Finali Nazionali del Campionato Italiano Gold di Ginnastica Artistica, in calendario a Civitavecchia dal 10 al 12 dicembre, con quattro ginnaste (sulle cinque portate in gara, sfiorando quindi l’en plein). E senza poter contare sull’azzurra Caterina Cereghetti e su Sara Camba, ferme ai box per infortunio.



Dopo la gara di ripescaggio dello scorso fine settimana a Pieve di Soligo (Treviso), alla già qualificata Beatrice Volpato, campionessa regionale All Around nella categoria Senior 1, si sono aggiunte Sofia Solari (Senior 2), Aurora Pilolla (Junior 2) e Adriana Poesio (Junior 2). Non è riuscita a centrare la qualificazione Martina Becherucci, comunque protagonista di una buona prestazione che l’ha vista migliorare in due attrezzi: alla Trave e alle Parallele.



Beatrice Volpato, Sofia Solari e Aurora Pilolla parteciperanno alla finale All Around, solo sfiorata invece da Adriana Poesio, che dopo il settimo posto (su 64 partecipanti) della gara di ripescaggio (con un punteggio di 12.725), sarà in finale nella specialità Volteggio, alla quale aveva già partecipato nel 2020 (all’epoca nella categoria Junior 1), chiudendo con un ottimo decimo posto. La riccionese ha mancato la finale All Around per un errore alla Trave, proprio la specialità nella quale è bronzo regionale. Aurora Pilolla ha chiuso la gara del fine settimana con un punteggio di 45.725, 12a su 64 ginnaste in gara nella sua categoria, mentre Sofia Solari ha portato a casa la medaglia di bronzo nel Volteggio (con un punteggio di 13.450), chiudendo in 16a posizione All Around.



“Da quando sono presidente è la prima volta che la Ginnastica Riccione si presenta alle Finali Nazionali Gold con quattro atlete – commenta Francesco Poesio, presidente dell’ASD Ginnastica Riccione -. L’anno scorso si era qualificata solo Adriana (Poesio, ndr) nel Volteggio, mentre nel 2019 avevano centrato le finali tre nostre ginnaste. Questo risultato testimonia la crescita costante della nostra società, grazie soprattutto all’alta preparazione del nostro staff tecnico e al grande impegno che mettono tutti i giorni in palestra le nostre ragazze”.