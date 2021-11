'Cinema e cioccolato' film e dolcezze al Tiberio di Rimini

Eventi

Una "dolce serata" al Cinema Tiberio di Rimini giovedì 18 novembre alle ore 21 (ingresso unico € 10 dietro prenotazione tramite mail a prenotazioni@cinematiberio.it) con l'evento Cinema e Cioccolato, presentata all'interno della rassegna Il gusto del cinema: sei degustazioni di cioccolato guidate dal Maître Chocolatier Francesca Caon accompagnate da altrettante clip cinematografiche selezionate dal critico cinematografico Paolo Pagliarani. Francesca ha 26 anni una passione travolgente per il mondo del cioccolato e il cuore diviso tra Piemonte e Romagna.



Nata e cresciuta a Carmagnola (TO) studia da sempre pasticceria, ma decide negli ultimi anni di specializzarsi in cioccolateria, diplomandosi come Maître Chocolatier. Viaggia in Perù per conoscere le origini del cacao e torna a casa creando la sua linea di cioccolatini.

Un viaggio sensoriale alla scoperta del cioccolato che diventa anche emozionale grazie alla magia del cinema con clip tratte da "Chocolat", "La fabbrica del Cioccolato", "Emotivi anonimi", "Lezioni di Cioccolato" e "Forrest Gump".