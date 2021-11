Altera il cronotachigrafo con i dati di un altro conducente, multato camionista a Riccione

Cronaca

Riccione

11:22 - 16 Novembre 2021

Duplice intervento della polizia stradale di Forlì contro i camionisti che tentano di eludere il cronotachigrafo, la scatola nera che registra velocità del mezzo e tempi di guida e riposo del conducente. Un 58enne originario del brindisino, fermato sull'A14 all'altezza di Riccione, in un primo tempo ha sostenuto di aver dimenticato tutti i documenti a casa, ma alle sue generalità indicate a voce non corrispondeva alcuna patente Inoltre nel cronotachigrafo era riportata la foto di una persona che con il conducente non c'entrava nulla. L'uomo, messo alle strette, ha finito per consegnare la sua carta di identità, magicamente ricomparsa, e ha ammesso di aver mentito per barare sui tempi di guida e riposo, usando la scheda di un'altra persona. Oltre alla denuncia, è scattata sanzione di 900 euro e possibilità di sospensione della patente fino a tre mesi.



Un altro camionista, un 46enne, partito da Pavia per scaricare materiale plastico in Basilicata, fermato sulla E45 all'altezza di Ravenna, non aveva inserito la sua carta personale nello strumento, impedendo di verificare il tempo passato alla guida. Anche per lui una sanzione di quasi 900 euro e il rischio della sospensione della patente fino a tre mesi.