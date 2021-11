Cattolica, finanziata la realizzazione della nuova 'pista ciclabile Torconca'

Attualità

Cattolica

| 11:09 - 16 Novembre 2021

Il progetto del prolungamento della ciclabile.

È arrivata nei giorni scorsi agli uffici comunali di Palazzo Mancini la notizia dell’approvazione del cofinanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di una nuova pista ciclabile a Cattolica. Il nuovo tracciato interesserà il quartiere Torconca ed in particolare il prolungamento di un tratto di 120 metri lineari di pista ciclabile già esistente in Via Emilia Romagna, la quale sfocia su Via Toscana, direzione mare. Un progetto da circa 100mila euro di cui oltre 59mila saranno recuperati dal finanziamento della Regione, tramite la partecipazione al bando “Bike to work” dedicato ai comuni al di sotto dei 50mila abitanti, e le restanti somme a carico dell’Amministrazione Comunale. I lavori saranno effettuati tramite accordo quadro e potrebbero partire già nei primi mesi del prossimo anno.



La lunghezza complessiva dell’opera, comprensiva di adeguamento e nuova realizzazione, è di 470 metri lineari. Nello specifico il progetto comprende l’allargamento della pista ciclabile esistente passando da una larghezza attuale di 1,80 ml ad una di 2,50 ml, rendendola così percorribile in entrambi i sensi di marcia. La pista proseguirà con la realizzazione del nuovo tratto, pari a 350 ml, che dalla Via Emilia Romagna, attraverso l’adeguamento di un percorso già pedonale, permetterà di raggiungere in sicurezza il centro sportivo del quartiere “Torconca” collegando la zona mare con la zona monte.



“Un collegamento necessario – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici Enrico Ugolini – per riconnettere il quartiere Torconca alla zona mare in sicurezza. Un intervento che rientra, comunque, nella visione più generale di città che immaginiamo e per la quale siamo al lavoro per incentivare il più possibile l’uso di una mobilità dolce. Un territorio a misura d’uomo dove potersi spostare facilmente a piedi, in bicicletta o con nuovi mezzi elettrici, restituendo, nel nostro piccolo, beneficio a tutto l’ambiente”.