Mondaino profuma d'autunno con 'Fossa Tartufo e Venere' 19esima edizione

Eventi

Mondaino

| 10:09 - 16 Novembre 2021

Cibo, musica e divertimento a Mondaino.

Si apre domenica 21 novembre "Fossa Tartufo e venere" la manifestazione dedicata ai sapori delle colline romagnole, giunta alla 19° edizione. L’evento del 2021 sarà un ulteriore passo per un progressivo ritorno alla normalità e allo stile che l’aveva caratterizzata nelle sue primissime edizioni: ricreare l’atmosfera degli anni ’40/’50 attraverso la cura delle scenografie, dei costumi e delle musiche.

Domenica 21 la festa inizierà alle 9,30 con l’apertura della mostra-mercato del tartufo bianco pregiato, dei prodotti tipici e dell’artigianato. In mattinata, dalle ore 10, si potrà assistere alla sfossatura presso il Mulino della Porta di Sotto, vera e propria celebrazione della rinascita dei formaggi infossati l’estate scorsa nelle fosse mondainesi.



Per palati sopraffini, lungo le vie del Centro storico, si svilupperà il ricco mercatino di prodotti tipici e dell’artigianato. Le numerose taverne daranno la possibilità di degustare i sani cibi della tradizione romagnola.

Dalle ore 11,00 per le vie del paese si potrà ascoltare il Cantastorie della One man band Federico Berti, che intratterrà il pubblico con musica e balli popolari romagnoli e nel pomeriggio sarà accompagnato dal Poeta trampoliere Simone Morotti, che narrerà poesie in dialetto pesarese.

Dalle ore 12.00 apriranno i punti di ristoro con specialità a base di tartufo, formaggio di fossa e prodotti tipici di Mondaino.

Dalle ore 15.00 in Piazza Maggiore si terrà lo spettacolo musicale del gruppo I musicanti di San Crispino, composto 16 elementi fra ottoni, legni, tamburi e liuto tutti in canotta e fazzotto a quattro nodi, che delizieranno il pubblico con le loro musiche allegre, dal valzer alla techno di tutto un po’, con sonorità balcaniche.

Dalle ore 13,15 alle ore 16,45 in Piazza Maggiore si terrà l’annullo filatelico, per la ricorrenza dei 200 anni dall’edificazione del loggiato di Piazza Maggiore, verrà emesso uno speciale annullo filatelico su cartolina postale dedicata all’evento, a cura delle Poste Italiane e del Comune di Mondaino.

E infine alle ore 16,00 nella Sala del Durantino-Rocca Malatestiana, ci sarà la conferenza Il Crescente di Mondaino, il Tempio di Diana o della Fortuna, il punto sugli studi storici del loggiato neoclassico di Piazza maggiore a 200 anni dalla sua costruzione, a cura del Prof. Giovanni Rimondini, Nicola Palloni, Alberto Giorgi.

Obbligatorio Green Pass e mascherina.

Domenica 28 sarà nuovamente protagonista il pregiato tartufo bianco –Tuber Magnatum Pico

- e il formaggio di fossa. Alle ore 9.30 inizierà la manifestazione dedicata ai sapori delle colline

romagnole, giunta alla XVI edizione, con l’apertura della mostra-mercato del tartufo bianco pregiato, dei prodotti tipici e dell’artigianato.



Mentre dalle ore 12.00 i punti di ristoro saranno pronti ad accogliere gli ospiti con menù prelibati.



Dalle 15.00 in Piazza Maggiore si svolgerà lo spettacolo musicale di Miss Evelyn & Band Noi Duri per rivivere le magiche atmosfere Swing della New York degli anni 30 e le atmosfere della dolcevita italiana degli anni 50. Ad accompagnarli Lindy Garage, gruppo di ballerini di Lindy Hop, danza swing nata ad Harlem, New York, negli anni ‘30/’40 e ballata sulle note delle grandi orchestre swing.

Alle Ore 16,00 nell’antica Fabbrica di Fisarmoniche Galanti, conferenza e proiezione video,

dove si parlerà della storia di un secolo degli strumenti musicali costruiti a Mondaino a cura di

Maurizio Galanti e Alberto Giorgi. Obbligatorio Green Pass e mascherina.

Durante le due domeniche, sarà anche possibile visitare il Museo Paleontologico sito in Piazza

Maggiore n.1, e il Museo delle Ceramiche, sito nel vicolo di Levante.

Per informazioni: Pierpaolo Saioni cellulare 335-355134

www.mondainoeventi.it

www.mondaino.com

info@paliodeldaino.it

info@mondainoeventi.it