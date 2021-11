Santa Cecilia in Jazz con Fabrizio Bosso al Teatro Galli di Rimini

Eventi

Rimini

| 09:24 - 16 Novembre 2021

Fabrizio Bosso.

Nel giorno di Santa Cecilia patrona della Musica, Lunedì 22 novembre alle ore 21.00 il Teatro Galli ospita un evento di Rimini Classica e Sorrido Libero, in collaborazione con il Comune di Rimini.

Santa Cecilia in Jazz avrà come protagonisti i jazzisti Alessandro Fariselli – Sax tenore, Alessandro Altarocca – Pianoforte, Francesco Puglisi – Contrabbasso, Fabio Nobile – Batteria con la straordinaria partecipazione di Fabrizio Bosso e della sua magica Tromba. Nella seconda parte della serata anche gli archi dell'Orchestra Rimini Classica, coordinati da Aldo Maria Zangheri con gli arrangiamenti di Marco Capicchioni, saliranno sul palcoscenico, per un dialogo serrato tra jazzisti e strumentisti classici.



Fabrizio Bosso è uno dei più grandi trombettisti e jazzisti italiani. I suoi tratti distintivi sono gli attacchi brucianti, il fraseggio nitido e articolato, le sapienti pause sui tempi medi e lenti, l'ampia gamma di sfumature timbriche e una solida conoscenza della tradizione, con predilezione per il linguaggio dei grandi dell'hard bop, Clifford Brown in primis. Ascoltarlo con la sua tromba è un'esperienza da avere almeno una volta, sia per gli amanti del jazz che per coloro che mai sognerebbero di sentire un concerto di questo tipo.



La prevendita è nel consueto circuito Liveticket e per i punti vendita a Rimini presso Eni Station di Ercole Gori, via Marecchiese 284 RImini e Tabaccheria Pruccoli Viale Vespucci 69.

Biglietti numerati da 27,5 euro a 13,2 euro diritti di prevendita compresi.

Informazioni: info@riminiclassica.it