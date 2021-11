Talamello, riduzione tassa dei rifiuti 2021 per utenze domestiche e non

Attualità

Talamello

| 07:59 - 16 Novembre 2021

Immagine di repertorio.

Il comune di Talamello informa i cittadini che, per il 2021, a causa dell'emergenza da Covid-19, sono state concesse riduzioni riguardo le utenze domestiche e non.

L’Amministrazione Comunale in considerazione delle difficoltà incontrate da imprese e famiglie, ha deliberato per l’anno 2021 le seguenti agevolazioni:



- per determinate categorie di utenze non domestiche una percentuale di riduzione, sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa, che varia fino al 90%;

- per tutte le utenze domestiche una percentuale di riduzione, sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa, pari al 30%.



Le decisioni per mitigare gli effetti di crisi del territorio sono state indirizzate, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente con le disponibilità, verso misure che hanno alleviato determinate attività economiche e verso le utenze domestiche. In questo modo le agevolazioni hanno portato ad una riduzione della tariffa originaria che si è tradotto in un abbattimento del costo del tributo. Le modalità e i termini per il pagamento del tributo saranno disciplinate con il relativo avviso di versamento per la Tari 2021.