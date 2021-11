Musicista morto di Covid, Cesare sarà ricordato con un concerto della AB Rimini Big Band

Attualità

| 19:34 - 15 Novembre 2021

Cesare Pedoni.

Quello stramaledetto virus ti ha portato via lo scorso anno. Ci manca la tua tromba, ci manchi tu. Noi ti ricorderemo come sappiamo fare, suonando e lo faremo nel tuo paese natale, Macerata Feltria in quel teatro ove sono riecheggiate le prime note della tua tromba.



Cesare Pedoni era nato l’8 marzo 1963 a Macerata Feltria. Nei primi anni 80 ha iniziato, appena diplomato a suonare musica classica girando il mondo con il Quintetto Rossini di Pesaro. A metà anni 80 è passato alla musica da ballo suonando prima con l’orchestra di Claudio Casadei, poi con Genio e i Pierrots e infine, nel 1992 con Raul Casadei fino al 98 anno in cui fondó i Fratelli d’Italia che lasciò nel 2000 per tornare con Genio e i Perrots, orchestra nella quale suonó fino alla fine della sua carriera di Musicista. In quest’ultimo periodo Cesare Pedoni ha suonato costantemente anche con la Rimini Big Band e la Banda città di Rimini.



La A.B Rimini Big Band diretta dal m° Renzo Angelini si esibirà Venerdi 20 novembre alle ore 20.45 presso il Teatro Battelli di Macerata Feltria ricordando Cesare. La AB Rimini Big Band è parte integrante della Associazione Filarmonica Banda Città di Rimini. Attiva da diversi lustri, è considerata una tra le migliori formazioni jazz nel panorama emiliano-romagnolo.



L’ingresso è libero rispettando le disposizioni anticovid