Calcio giovanile, Gabicce Gradara: sorridono solo gli Allievi

Sport

Gabicce Mare

| 16:56 - 15 Novembre 2021

La squadra Allievi del Gabicce Gradara.

Nel week end sorridono solo gli Allievi, ma le sconfitte sono maturate al termine di match equilibrati

JUNIORES

Gabicce Gradara – Urbania 1-2

Sconfitta interna per la squadra di Bartolini per mano dell’Urbania al termine di una partita avvincente (1-2). Gli ospiti vanno in vantaggio al 23’ con un tiro preciso a fil di palo. Il Gabicce Gradara reagisce e al 31’ pareggia su una efficace punizione di Magi Luca. Il Gabicce Gradara insiste e al 40’ Carburi con un tiro da quasi 30 metri colpisce la traversa. Replica ospite con il portiere Casali che si supera su conclusione ravvicinata. Nella ripresa i ritmi si abbassano. Al 18’ Magi Andrea colpisce il palo su assist di Carburi. Al 41’ su una ripartenza gli ospiti realizzano il raddoppio: 1-2. Il Gabicce Gradara chiude all’attacco ma non trova il guizzo vincente.

Prossimo match contro il K Sport Montecchio allo stadio Magi sabato alle ore 17.30

GABICCE GRADARA: Casali, Gaddoni (1’ st. Magi Alberto), Shehu, Magi Andrea 2004, Cecchini, Ferraro, Magi Luca, Della Chiara (23’ st. Ugoccioni), Carburi, Ferretti (23’ st. Bani), Ciaroni (1’ st. Magi Andrea 2002). A disp. Francolini, Gessi, Dangeli. All. Bartolini.

ALLIEVI

New Academy - Gabicce Gradara 1-3

Il Gabicce Gradara si impone sul difficile campo del New Accademy: 1-3. In campo due squadre agguerrite che hanno cercato il gol attraverso la costruzione del bel gioco.

Il Gabicce Gradara ci prova subito con Morini con un tiro da fuori area e poco dopo con Fuzzi che colpisce la traversa. Al 23' Gaddoni si infila nell'area avversaria ma viene falciato. Capitan Semprini dal dischetto spiazza il portiere De Angelis: 0-1. Al 26' e 35' il New Accademy reagisce con Fabi e Coita ma il portiere ospite è bravo a bloccare. Francolini si rende ancora protagonista al 43' respingendo un tiro insidioso di Bertozzini.

Nel secondo tempo il New Accademy sfiora il pari con Coita che di testa colpisce il palo. Al 60' la squadra di casa rimane in dieci a causa dell'espulsione di Carnaroli (per proteste). Al 65' il Gabicce Gradara raddoppia: dopo un buon pressing corale Battistelli serve Gaggi che dal limite fa partire un tiro imparabile: 2-0. Il New Accademy prova subito ad accorciare con un tiro dalla distanza di Cecchini e poi con Bacchiani, ma Nobile, subentrato a Francolini, non si fa sorprendere. Al 79' Bacchini commette un fallo da rigore: Arpaia firma l’1-2. Bacchini si fa perdonare all' 84' procurandosi un altro calcio di rigore. Sul dischetto si ripresenta di nuovo capitan Semprini che non sbaglia: 1-3. Ultima occasione per il Gabicce Gradara con Giannone, la palla lambisce il palo.

Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro in casa, domenica 21 alle ore 11 contro il Villa San Martino.

GABICCE GRADARA: Francolini (12' s.t. Nobile), Bacchini Moutatahhir, Magi (1' s.t.Battistelli), Mancini, Semprini, Morini, Petese (44' p.t.Finotti), Fuzzi (35' s.t. Panariello ), Gaggi (30' s.t. Fronzoni) Gaddoni (27' s.t.Giannone). A disp.: Zampolini. All. Alessandro Magi

GIOVANISSIMI 2007

Gabicce Gradara-New Academy 2-4

GABICCE GRADARA: Ricci, Boccalini, Del Bene, Sciuto (1’ st Gaudenzi), Pataracchia, Rossi, Bergamini, Buccino (22’ st. Pontellini), Magi Samuele (27’ pt. Farroni), Magi Filippo (9’ st. Della Costanza), Sarli. All. Campanelli.

Altra partita difficile per il GabicceGradara contro la prima della classe. Il match parte in salita con il vantaggio ospite al primo minuto ma la squadra di mister Campanelli alza subito la testa e al 3’ gran gol di Bergamini dopo una poderosa discesa sulla fascia destra: 1-1. Il Gabicce Gradara, però, in fase difensiva commette due errori al 18’ e al 31’ e il New Academy non perdona. Nel secondo tempo la squadra di casa è più attenta e al 10’ sfiora il gol con Sarli (deviazione in angolo del portiere); al 13’ Bergamini imbeccato in area da Sarli accorcia le distanze e dopo due minuti ha anche la palla del 3-3 su cross di Boccalini, ma non impatta bene il pallone a pochi passi dalla porta. Nel momento di maggiore intensità del Gabicce Gradara per cercare il pari, arriva un rigore per la squadra ospite: 2-4.

Prossima partita sabato 20 ore 15,30 Arzilla-Gabicce Gradara

GABICCE GRADARA: Ricci, Boccalini, Del Bene, Sciuto, Pataracchia, Rossi,Mbuop (1’st. Buccino), Magi Samuele, Bergamini, Magi Filippo, Sarli. All. Campanelli.

GIOVANISSIMI 2008

Gabicce Gradara – Accademia Montecchio 1-2

Contro un avversario di grande valore, schieratosi con la formazione 2007, la squadra di Gaudenzi viene sconfitta di misura tenendo testa ai quotati avversari giocando una partita di spessore. La squadra è stata bene in campo, ha mostrato personalità e carattere. “Siamo sulla strada giusta, una prestazione così è più importante di una vittoria” commenta soddisfatto il tecnico. Le reti al 15’ di Andruccioli con un tiro appena fuori l’area. Pareggio ospite in mischia al 30’. Nel secondo tempo al 18’ la rete vittoria con un tiro dalla lunga sotto la traversa: 1-2.

Prossimo match lunedì 22 ore 17,30 in trasferta contro il New Academy

: Gaggi, Annibalini, Ricci, Cavasin (25’ st. Gasperini), Rossi, Bana (20’ pt. Ridolfi), Ferraj (10’ st. Di Luca), Colombari (1’ st. Tamburini), Terenzi, Guidi, Andruccioli. All. Gaudenzi