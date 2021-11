Covid Rimini, sono 66 i nuovi casi, 46 i sintomatici. Nessun decesso

Attualità

Rimini

| 16:26 - 15 Novembre 2021

Covid dati Rimini 15 novembre 2021.

In provincia di Rimini si registrano 66 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, 46 sono asintomatici. In provincia non ci sono stati decessi, purtroppo, se ne registrano sei in regione: uno in provincia di Piacenza (una donna di 95 anni), uno in provincia di Parma (una donna di 93 anni), uno in provincia di Bologna (una donna di 87 anni), uno in provincia di Ferrara (una donna di 86 anni), uno in provincia di Ravenna (una donna di 77 anni) e uno in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 61 anni).



I pazienti ricoverati in terapia intensiva in regione sono 42 (+2 rispetto a ieri), 418 quelli negli altri reparti Covid (+21).



Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 3 a Piacenza (-1 rispetto a ieri); 5 a Parma (+1); 4 a Reggio Emilia (invariato); 3 a Modena (invariato); 13 a Bologna (invariato); 3 a Imola (+1); 5 a Ferrara (+1); 3 a Ravenna (invariato); 1 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato); 1 a Rimini (invariato).

In Emilia Romagna sono 651 i casi in più rispetto a ieri, su un totale di 17.048 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.



La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 3,8%: un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.