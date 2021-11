Riccione, al Cinepalace il film ‘Due’, candidato agli Oscar. In sala Michele Zanlari, della casa di produzione

Eventi

Riccione

| 15:58 - 15 Novembre 2021

Il film 'Due' al Cinepalace di Riccione.

Il quarto appuntamento con la rassegna Cinema d'autore a Riccione, promossa da Giometti cinema il lunedì alle ore 21 e il martedì alle ore 20,30 al Cinepalace, è con il film DUE, un thriller dei sentimenti che ruba il cuore, un esordio strepitoso, vincitore di un César, candidato ai Golden Globes e all’Oscar come miglior film straniero.

L'esordio del regista italiano Filippo Meneghetti sorprende per l’intelligenza della scrittura e nella costruzione della messa in scena; le due interpreti in stato di grazia, sublimi nell’incarnare i caratteri e i sentimenti dei loro personaggi, regalano una lezione di recitazione con i loro volti meravigliosamente autentici mentre lottano per riconquistare ciò che rischiano di perdere. Regina e Madeleine, due donne in pensione, sono segretamente innamorate da decenni. Fino al giorno in cui la loro relazione viene travolta da un evento inaspettato che porta a svelare lentamente la verità su di loro.

Il film parte concentrandosi su Madeleine e l'incapacità di confessare i suoi veri sentimenti, repressi e censurati per paura del giudizio altrui. Ma l’incidente di cui è vittima, che le rende impossibile parlare o muoversi liberamente, rovescia completamente lo sguardo della macchina da presa che si concentra così su Nina, costretta a vestire i panni della vicina pur di stare accanto alla donna che ama.

Meneghetti racconta una storia di lotta e determinazione avvolta in una suspence da cinema di genere in cui non mancano tenerezza ed ironia, e a fare da colonna sonora all’amore di Nina e Madeleine una canzone, Chariot di Betty Curtis, che racchiude il senso della loro relazione. «La terra sarà senza frontiere».

Il film sarà presentato in sala Lunedì15 novembre da Michele Zanlari, direttore di Teodora, casa distributrice del film 'Due'.

La rassegna di cinema d'autore di Riccione prosegue lunedì 22 e martedì 23 novembre con il film L'Arminuta liberamente tratto dal libro di Donatella di Pietrantonio, vincitore del premio Campiello 2017. Il regista Giuseppe Bonito incontrerà il pubblico al Cinepalace LUNEDI 22 novembre alle ore 21.