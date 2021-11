Covid San Marino, aumentano i casi: 56 nuovi positivi. Vaccinato l’83,1% della popolazione

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:30 - 15 Novembre 2021

Covid San Marino, i dati del 15 novembre 2021.

A San Marino sono 56 i casi di positività in più registrati nell’ultima settimana dall’8 - 14 novembre 2021 (dati aggiornati alla mezzanotte di ieri), a fronte di 1370 tamponi effettuati. Sono 29 i pazienti guariti.

Quattro persone sono ricoverate in Ospedale nel reparto di isolamento, mentre sono 90 le persone seguite a livello domiciliare, più 32 persone in quarantena domiciliare. Nelle ultime 24 ore non è stato rilevato alcun caso.

I tamponi totali eseguiti sono 86.649, di cui 26.634 su singole persone. Il tasso di positività su base settimanale è al 4,08%. Il numero totale di persone contagiate individuate dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 5.654 di cui: 94 positivi attivi (età media 41 anni, sono 45 femmine e 49 maschi), 92 decessi e 5.460 guarigioni.



Campagna vaccinale antiCOVID

Il totale delle vaccinazioni registrate a San Marino dall’inizio della Campagna fino alla giornata di ieri è di 48.801 di cui 23.170 persone vaccinate con la prima dose e 25.128 con la seconda dose o con la dose unica.

Sono 503 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo (booster).

Il 51,4% dei vaccinati sono femmine e il 48,6% sono maschi.

Ha completato il ciclo di immunizzazione l’83,1% della popolazione vaccinabile.