Supera l'area del sinistro e si schianta, doppio incidente a Riccione. Traffico in tilt

Cronaca

Riccione

| 15:04 - 15 Novembre 2021

Auto distrutta (Foto repertorio).

Duplice incidente stradale questa mattina, lunedì 15 novembre, a Riccione, nel tratto di strada tra via Popilia e la rotonda delle Vele sulla Statale 16 Adriatica. Il primo incidente si è verificato intorno alle 10.30. Si tratta di un tamponamento a catena tra due autovetture un mezzo pesante. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale di Riccione oltre a carroattrezzi per la rimozione dei mezzi incidentati. Si segnalano solo feriti di lievi entità. Mentre le pattuglie della Polizia Locale erano a lavoro per i rilievi del tamponamento a catena e la temporanea chiusura della strada per permettere la rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente, un'altra vettura superando il blocco dell'area del sinistro, ha causato un secondo incidente scontrandosi con un'altra automobile. In totale i mezzi coinvolti nei due incidenti sono 5: 4 auto e un tir. L'automobilista che ha superato l'area del sinistro verrà dunque sanzionato. La normale viabilità è stata ripristinata alle 12.