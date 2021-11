Rimini, nuovi arredi, nuove piantumazioni e riciclo nei giardini scolastici: servizi educativi sempre più verdi

Attualità

Rimini

13:53 - 15 Novembre 2021

Nuovi arredi green nelle scuole.

I servizi educativi a Rimini si rifanno il look in chiave "green" con duecento nuove piantumazioni, più di ventimila euro per l’acquisto di arredi dedicati all’outdoor education, riciclo e nuovo utilizzo degli spazi verdi.



Nuovi arredi per l’outdoor education

Gazebo, tavoli e sedute, arredi specifici, ma anche giochi dedicati alla didattica e alla pedagogia all’aria aperta. Saranno dedicati all’outdoor education i 23 mila euro per la qualificazione scolastica messi a disposizione nell’ambito di specifici fondi regionali intercettati dal Comune di Rimini.



Duecento nuove piante per i giardini delle scuole riminesi

Alberi ma anche piante, fiori e piccoli arbusti. 129 nuovi alberi di piccolo fusto di 20 varietà diverse fra cui, melograno, tiglio, nespolo, olivo, pero, ciliegio, salice, acero, platano, noce, saranno acquisisti gratuitamente attraverso un fondo regionale dedicato al piano nazionale per il futuro sostenibile. A questi sono da aggiungere altre 49 piante arboree di medio fusto in sostituzione di quelle abbattute perché danneggiate e non più sicure. Il servizio di piantumazione e cura sarà curato da Anthea.



Nuovi giochi, senza buttare i vecchi

Ambiente significa anche riciclo. Per questo il Comune di Rimini ha deciso di convertire i nuovi spazi esterni delle proprie scuole senza buttare via nulla. A partire dai giochi esterni, come scivoli ed altalene, che verranno smontate, ricontrollate e offerte gratuitamente al mondo del sociale, mediante un bando con la finalità di dare una seconda vita ed opportunità. Al loro posto, nel solco della outdoor education, nuovi arredi ludici e ricreativi. Un esempio? Dove possibile, saranno adattate le naturali conformazioni del terreno per sostituire gli attuali scivoli, oppure verranno riconvertiti alberi e piante per la creazione di nuovi giochi da giardino.



“Ambiente, verde e riciclo – spiega Chiara Bellini, Vice Sindaca con delega alle politiche educative del Comune di Rimini – sono temi fondamentali che vogliamo portare dentro i nostri servizi educativi in maniera nuova, creativa, coinvolgente. Un pensiero pedagogico che, nell’interazione quotidiana con la natura, vede un punto di forza per la crescita dei nostri alunni. Non si tratta solo di outdoor education, ma anche, più semplicemente, di un ambiente scolastico più sano e gradevole, grazie al naturale benessere portato da piante ed alberi. Azioni diverse accomunate dalla valenza sperimentale di una pedagogia che, a Rimini, vanta una solida tradizione. Da quella storia siamo partiti, con uno sguardo aperto al futuro e all’innovazione, concetti che, insieme al coordinamento pedagogico, le insegnanti e il personale scolastico, che ringrazio, stiamo cercando di concretizzare in spazi, prassi, metodologie ed esperienze quotidiane”.