Rimini: al Teatro Galli il ritorno di Cecilia Bartoli e i Musiciens du Prince

Eventi

Rimini

| 13:00 - 15 Novembre 2021

Les Musiciens du Prince.

Grande ritorno a Rimini per Cecilia Bartoli sul palcoscenico del Teatro Galli mercoledì 17 novembre (ore 21) a conferma del sodalizio con la città e il suo pubblico, fin dalla storica serata che segnò la riapertura del Teatro Galli. Anche stavolta la star internazionale del belcanto sarà accompagnata da Les Musiciens du Prince - Monaco affidati alla direzione di Gianluca Capuano, alla guida della formazione fondata dalla cantante e che raduna tra i migliori membri degli ensemble di musica antica del mondo.



Questo nuovo appuntamento della 72esima Sagra Musicale Malatestiana sarà un appassionante itinerario nella musica vocale e strumentale di Handel e di altri compositori ispirati dal vertiginoso virtuosismo di Farinelli, divo dell’opera del Settecento a cui Cecilia Bartoli rende uno speciale tributo.



Cecilia Bartoli è diventata un modello per un’intera generazione di giovani musicisti. Non sono unicamente la sua tecnica vocale, la sua eccezionale musicalità e la sua carismatica presenza sul palcoscenico a renderla il prototipo di una cantante lirica moderna, ma la sua capacità di combinare arte e pensiero, ricerca scientifica e passione. Spettacolare è stata fin dagli esordi la sua carriera internazionale: in breve tempo ha ricevuto inviti dal Festival di Salisburgo, Metropolitan il Metropolitan di New York, il Covent Garden di Londra. Per trent’anni si è esibita regolarmente al Teatro dell’Opera di Zurigo, al Concertgebouw di Amsterdam, alla Philharmonie di Parigi, al Musikverein di Vienna, alla Philharmonie di Berlino, tappe abituali delle sue tournées. Nel 1988 Cecilia Bartoli ha firmato un contratto discografico esclusivo con Decca. The Vivaldi Album, pubblicato nel 1999, è stato il risultato di un’affascinante ricerca tra partiture praticamente sconosciute delle opere di Vivaldi. The Vivaldi Album è stato il primo di una serie di elaborati concept album, in cui Cecilia Bartoli ha dato una nuova luce a vari temi del periodo barocco e del belcanto. Fra i titoli di maggior successo: Opera proibita, Maria, Sacrificium, Mission, St Petersburg. Il 2019 ha visto l’uscita del suo ultimo album di questa serie: Farinelli. Più di 12 milioni di audio e video venduti, rendono Cecilia Bartoli l’artista classica di maggior successo dei nostri tempi. Dal 2012 è direttrice artistica del Festival di Pentecoste di Salisburgo, con un contratto prorogato fino al 2026.



Da molti anni la cantante è attivamente concentrata su performances filologiche. Dal 2016 lavora regolarmente con Les Musiciens du Prince-Monaco, orchestra costituita grazie ad una sua iniziativa, alla quale è stato concesso il patrocinio della famiglia regnante monegasca. Nel 2018 la Cecilia Bartoli - Music Foundation ha creato una nuova etichetta discografica, Mentored by Bartoli, che mira a portare la musica classica ad un pubblico più vasto e a collaborare con giovani musicisti di talento.



Biglietteria Teatro Galli dal martedì al sabato dalle 10 alle 14 e il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30 tel. 0541 793811 e-mail biglietteriateatro@comune.rimini.it. Biglietti on line su: https://biglietteria.comune.rimini.it/.

Per informazioni: www.sagramusicalemalatestiana.it, www.teatrogalli.it