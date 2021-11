Esplosione nella notte a Riccione: salta il postamat nello stabile del "Boschetto"

Cronaca

Riccione

| 12:08 - 15 Novembre 2021

Il postamat esploso nella notte.

Una esplosione in viale Veneto ha svegliato questa notte diversi residenti di Riccione. Ad essere preso di mira è stato il Postamat nello stabile del “Boschetto”. Il tutto è successo in pochissimi minuti: in base a un primo riscontro dei carabinieri, intorno all’una e mezza, tre persone incappucciate si sono approcciate allo sportello automatico, probabilmente per piazzare un congegno esplosivo. Dopo la deflagrazione, i malviventi si sono impossessati della somma contenuta nel dispositivo, che si aggira tra i 20 e i 30 mila euro - la somma è ancora da quantificare - e poi si sono allontanati a bordo di una vettura. Dalle prime verifiche sembra che i danni alla filiale non siano di natura strutturale, anche se ingenti, soprattutto all'interno dell'ufficio postale. I carabinieri della Compagnia di Riccione stanno procedendo a recuperare le immagini di videosorveglianza per risalire all'identità dei responsabili del colpo.