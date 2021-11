Controllati 21 cacciatori dai Carabinieri della Forestale tra Rimini e Coriano

Cronaca

Rimini

| 09:04 - 15 Novembre 2021

Continuano i controlli dei Carabinieri della Forestale di Rimini per verificare il corretto esercizio dell'attività venatoria. Nei giorni scorsi sono stati controllati, tra Rimini e Coriano, 21 cacciatori e alcuni sono stati multati per non aver fatto le annotazioni previste sui tesserini venatori, come invece indicato dalla legge.

I militari continueranno i controlli durante l'intero periodo di apertura della stagione di caccia, perché tutto sia svolto in piena sicurezza e nel rispetto delle norme.