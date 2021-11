Gioco online e assistenza clienti: tecnologia e adrenalina

Attualità

Nazionale

| 08:04 - 15 Novembre 2021

Assistenza immediata e 24/7 sono il jolly dei casinò online. (Immagine: Mikhail Nilov @Pexels).

Sentendo parlare di servizio di assistenza clienti, molti italiani sbiancherebbero in volto all’idea di ore passate in attesa ad ascoltare musica classica o note rap, frustranti interazioni con voci preregistrate e rimandi da un ufficio all’altro o da un numero telefonico all’altro. È questo, per certi aspetti, il motivo che ha portato la popolazione della Penisola a continuare ad amare i rapporti diretti con un interlocutore in carne e ossa, faccia a faccia per evitare scuse o fraintendimenti. Oltre all’eleganza dei loro ambienti, nel caso di Venezia o Montecarlo, o alla modernità psichedelica di Las Vegas e Macao, i giocatori amano le sale tradizionali per l’attento personale in divisa sempre disponibile: che si tratti di portare un calice di champagne o di assistere spiegando il funzionamento di una nuova slot. Come fanno, allora, piattaforme online del calibro di 22Bet accedi e gioca a restare sulla cresta dell’onda?



I casinò virtuali devono il loro successo a un fattore molto importante per la sopravvivenza di un’attività commerciale: la sostenibilità economica. Essere collocata online permette infatti a una piattaforma di fungere da contenitore inesauribile, proponendo migliaia di giochi diversi sotto forma di software. Se li si paragona all’ingombro fisico delle macchine per slot machine o dei tavoli da gioco nei casinò reali, per non parlare dell’investimento importante che questi accessori e strumentazioni comportano, è facile capire quanto efficiente sia la gestione dei costi per un casinò online. Con un marketing aggressivo e royalty pagate ai provider per l’uso dei software, gli operatori virtuali possono aumentare i propri ricavi, distribuendone di conseguenza anche una quantità più alta agli utenti che realizzano una vincita.



Tuttavia, come detto in apertura, anche le piattaforme più redditizie e in grado di attrarre decine di migliaia di iscritti da tutto il mondo con varietà nell’offerta e bonus vantaggiosi li perderebbero rapidamente, se non abbinassero a questi un’attenta gestione degli utenti stessi. Se nei casinò tradizionali è sufficiente fare un cenno discreto per attirare l’attenzione del personale, gli utilizzatori di una piattaforma online devono poter usufruire dello stesso trattamento al momento del bisogno. I siti, e non sono pochi, che richiedono di inviare una e-mail nell’attesa di una risposta rapida partono già con il piede sbagliato. L’adrenalina che scorre nei minuti o nelle ore dedicate al gioco non permette alcun contrattempo ed eventuali problematiche tecniche, soprattutto se legate all’incasso di una vincita o a un blocco improvviso che interrompe un momento fortunato, sono il modo migliore per perdere per sempre un iscritto.



È per questo motivo che le piattaforme più intelligenti hanno deciso di sfruttare le loro risorse in ambito tecnologico e volgerle a proprio vantaggio per offrire un servizio di assistenza clienti che riproduca, virtualmente, l’arrivo immediato dello staff dei casinò tradizionali. La soluzione più apprezzata dal pubblico a questo proposito è certamente la funzione di live chat. Disponibile tramite un pulsante sempre visibile a fondo pagina o espandibile con un tocco dalla sua posizione discreta sullo schermo di uno smartphone, il servizio di messaggistica permette agli utenti di collegarsi immediatamente con un operatore, digitando la propria domanda come se si trattasse di un messaggio Whatsapp. Questa funzionalità non permette soltanto di ricevere assistenza immediata, ma anche di inviare foto come allegati, utili soprattutto nel caso di screenshot per evidenziare immediatamente eventuali malfunzionamenti della piattaforma.



La chiave per un’assistenza clienti di successo è assecondare le scariche di adrenalina degli utenti. I siti più di successo offrono infatti squadre di operatori disponibili 24 ore su 24, per venire incontro a tutti i fusi orari, e in più lingue, per servire contemporaneamente diverse parti del mondo senza richiedere ai giocatori lo sforzo di parlare un idioma straniero. Alla live chat, che è indubbiamente la forma di comunicazione più rapida, si abbina di solito in tandem anche il servizio di call centre. Come terzo grado di assistenza sono molto apprezzate le piattaforme che abbinano un formulario di contatto per permettere a chi ha una domanda non urgente, ma più articolata, di ricevere una risposta rapida. La tecnologia a servizio dell’adrenalina si è rivelata, insomma, l’Eldorado per il boom del gioco online.