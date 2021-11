Qualità della vita, Rimini ultima in regione ma in risalita in classifica nazionale

Attualità

| 07:26 - 15 Novembre 2021

Salita al primo posto della classifica sulla Qualità della Vita in Italia 2021 stilata da ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, Parma - che ha superato Trento e Bolzano, seconda e terza - guida il drappello delle province dell'Emilia-Romagna, protagoniste di buone performance, che vede Bologna sfiorare il podio, al quarto posto e Modena e Reggio Emilia entrare tra le prime venti. Nel dettaglio la città ducale - incoronata dalla graduatoria giunta alla sua 23/a edizione - è balzata in testa dal 39/o posto ottenuto lo scorso anno mentre Bologna è passata dalla 27/a posizione del 2020 alla quarta. Modena si è arrampicata al 15/o posto (34/o lo scorso anno) e Reggio Emilia al 16/o dal dal 38/o. Posto numero 24 in lista per Ferrara (46/o nel 2020) , 29 per Ravenna (51/o nel 2020) , 37 per Forlì-Cesena (29/o nel 2020) e 43 per Piacenza (73/o nel 2020). Ultima in regione, la provincia di Rimini comunque passata al 61/o posto dal 68/o del 2021.