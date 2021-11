Basket B, coach Ferrari: 'Bravo Tassinari, è stato molto utile per vincere questa partita'

Sport

Rimini

| 22:28 - 14 Novembre 2021

Lo staff di RBR.

Al termi della vittoria esaltante di Rimini su Ozzano il coach biancorosso Mattia Ferrari commenta: "Ci fa piacere che al Flaminio ci fossero così tante persone, è un segnale di ritorno alla normalità e giocare davanti al pubblico dà emozioni: i tifosi sono sempre stati calorosi, questa cosa va rimarcata e vanno ringraziati. Avremmo voluto dar loro una partita uguale per 40' dal punto di vista dell'impegno e della solidità, abbiamo giocato a tratti bene a tratti un po' spersi: gli avversari sono ben allenati e non hanno mai mollato, alla fine portiamo a casa una vittoria che ci fa piacere e ci proietta verso la prossima settimana di lavoro."

Giocare 'a tratti' fa parte di una squadra fisiologicamente ancora in evoluzione tra infortuni ed il ritorno di Tassinari?

"Credo che la buona partita di Tassinari ed i suoi sprazzi di talento certifichino ancora di più quanto sia stato buono il nostro inizio di campionato: tre vittorie e due sconfitte giocando fino alla fine a Rieti e Roseto senza di lui. Bravo Andrea perchè è stato molto utile per vincere questa partita, ma brava tutta la squadra perchè nel momento iniziale del campionato, senza un giocatore di questo peso, è riuscita a tenere un ruolino di marcia sopra il 50%. Stiamo aspettando il ritorno di Mladenov che ci darà secondo me qualcosa ancora in più che renderà la squadra completa anche dal punto di vista del lavoro settimanale in palestra."

Rivedremo in campo Mladenov nel derby di domenica prossima ad Imola?

"Non lo so, lui ha dato il via libera e sta lavorando a parte col preparatore atletico Marco Bernardi. Lo stiamo reinserendo con estrema attenzione perchè non vogliamo correre nessun rischio di terzo infortunio consecutivo: martedì inizierà a fare qualcosa di vero con la squadra, vedremo come evolve la situazione e quali sono le sue sensazioni dal punto di vista fisico. Speriamo che sia della partita, saremmo tutti contenti se fosse così ma al momento non ci sono certezze."